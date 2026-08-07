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Črna kronika

Moški ni želel izpustiti otroka, posredovali specialci

Ljubljana, 07. 08. 2026 13.51 pred dvema dnevoma 3 min branja 52

Avtor:
L.M. K.H. +1
Slovenska policija

Policisti so ponoči v Kamniku izvedli zahtevno večurno intervencijo, ker je moški v hiši zadrževal otroka in z ostrim predmetom grozil nekdanji partnerki. Otrok ni bil poškodovan, je pa huje poškodovan moški, poškodbe si je po prvih informacijah zadal sam. Zaradi zdravljenja v eni od zdravstvenih ustanov je bilo pridržanje odpravljeno.

Dogajanje se je začelo ponoči, ko je nekdanja partnerka policijo obvestila, da ji moški ne želi vrniti otroka, ogroža njegovo varnost in da njej in otroku grozi. Kot je pojasnil Valter Zrinski s PU Ljubljana, so policisti takoj začeli izvajati ukrepe za zaščito življenja in varnosti vseh vpletenih.

Polivisti so vzpostavili stik z vsemi osebami v objektu, razen z osumljencem, saj sprva niso vedeli, ali je moški oborožen. Zavarovali so okolico, aktivirali policijske pogajalce in pripadnike Specialne enote ter vključili tudi druge policijske enote.

Intervencija je trajala več ur v večernem in nočnem času, pri čemer so policisti ves čas kot najpomembnejšo nalogo izpostavljali zaščito otroka in preprečitev morebitne uresničitve groženj.

Moškega našli na podstrešju

Ko so vzpostavili ustrezne razmere za posredovanje, so v objekt vstopili pripadniki Specialne enote. Osumljenca so našli na podstrešju, kjer je bil skupaj z otrokom. Lokacija je bila zaradi omejenega dostopa posebej zahtevna, moški pa je imel pri sebi ostre predmete in je grozil, da bo škodoval sebi in otroku. 

Policisti so ga uspešno obvladali in prijeli, pri tem pa zaradi okoliščin uporabili tudi prisilna sredstva, med drugim električni paralizator. 

Otrok je bil med celotnim postopkom zavarovan in ni bil poškodovan. Po koncu intervencije so ga predali v oskrbo družinskemu članu oziroma svojcem.

Osumljenec se je huje poškodoval, zato so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo, kjer ostaja na zdravljenju. Njegovo življenje ni ogroženo. Po prvih informacijah policije pa si je poškodbe zadal sam in niso posledica uporabe prisilnih sredstev.

V PU Ljubljana so zvečer za STA povedali, da je bilo zaradi zdravstvenega stanja moškega, ki je na zdravljenju v eni izmed zdravstvenih ustanov, pridržanje odpravljeno.

Uporabo prisilnih sredstev bodo policisti sicer v skladu z zakonodajo še dodatno preverili. Ustanovili bodo komisijo za preverjanje zakonitosti in strokovnosti uporabe policijskih pooblastil, je napovedal Zrinski. Policisti so opravili tudi ogled kraja dogodka ter zasegli tri nevarne predmete. 

Osumljenca so pridržali, kriminalisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja s področja kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. Zrinski je dodal, da so osumljenca v preteklosti že obravnavali zaradi nasilnih kaznivih dejanj, povezanih z družino. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Zaradi zaščite preiskave in varstva osebnih podatkov, predvsem zaradi zaščite otroka, policija dodatnih podrobnosti za zdaj ne razkriva. Zrinski je ob tem dodal, da je bil osumljenec v preteklosti že obravnavan zaradi nasilnih kaznivih dejanj, povezanih z družino.

'Osnovna naloga je bila zaščita in varnost otroka'

Poveljnik Specialne enote Robert Radkovič je pojasnil, da je bila njihova glavna naloga zaščita otroka. Pred vsakim posredovanjem specialcev je treba okoliščine podrobno preučiti, pri čemer je ključno sodelovanje policistov, kriminalistov in pogajalcev.

"Količina informacij, ki jih je treba preveriti in ovrednotiti, je izjemno velika," je poudaril.

Po njegovih besedah so bile razmere na kraju posebej zahtevne, saj se je osumljenec skupaj z otrokom nahajal na težko dostopni lokaciji, hkrati pa je obstajala nevarnost, da bi lahko škodoval sebi ali otroku.

Radkovič je izpostavil, da pri takšnih intervencijah čas ni merilo uspeha, temveč je ključno izbrati pravi trenutek in način posredovanja, pri katerem je tveganje za poškodbe najmanjše. Dodal je, da je bil uspeh intervencije rezultat sodelovanja vseh vključenih policijskih enot.

"Cilj intervencije je bil dosežen," je sklenil.

Poglavja:
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PU Ljubljana Kamnik intervencija Specialna enota Policije izjava

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