Na javnih mestih, tudi pred šolami, preprodajali heroin, kokain in marihuano

Murskosoboški kriminalisti so več mesecev na podlagi utemeljenih razlogov za sum zbirali obvestila o organizirani kriminalni združbi. Kot je povedal Roman Medik , vodja oddelka za organizirano kriminaliteto, je za trgovanje prepovedanih drog heroina, kokaina in konoplje osumljenih 21 oseb, pridržali so jih osem v starosti od 21 do 55 let. Vsi so državljani Republike Slovenije.

V povezavi z več kaznimivi dejanji neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog so na območju štirih policijskih uprav potekale hišne preiskave.

Medik je pojasnil, da je šlo za tri manjše hudodelske združbe. Dve sta bili povezani, ena pa je delovala neodvisno. Organizirali so mrežo prekupčevalcev in posrednikov, imeli razdeljene vloge, razvidna pa je bila tudi hierarhija združbe, je povedal Medik. "Delovali so dolgoročno in organizirano."

Policisti so tako v hišnih preiskavah zasegli 759 gramov heroina, 35 gramov kokaina, 5,2 kilograma konoplje ter 220 gramov konopljine smole. Policisti so ugotovili, da so združbe s prodajo 100 gramov kokaina in kilograma heroina zaslužile okrog 60 tisoč evrov.



Vsi pridržani so že bili obravnavani za ista kazniva dejanja. Policisti so ugotovili, da so svoje kriminalne dejavnosti izvajali v bližini javnih ustanov, na javnih mestih, tudi pri šolah, kar je pri lokalnem prebivalstvu povzročilo zgražanje in strah.