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Preobrat: 'napadeni' deček spremenil zgodbo

Zagreb, 11. 08. 2026 10.06 pred 4 urami 1 min branja 9

Avtor:
D.L.
Hrvaška policija

Hrvaška policija je zaključila preiskavo domnevnega napada v Zagrebu. Mladoletnik, ki je sprva trdil, da so ga napadli in oropali, je priznal, da si je zgodbo izmislil. Poškodbe je utrpel ob padcu s skirojem.

Električni skiro (slika je simbolična)
Električni skiro (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Hrvaško je pretresel domnevni napad, ki naj bi se zgodil v nedeljo sredi dneva v Zagrebu. Mladoletnik je trdil, da sta se na ulici nanj spravila dva moška in mu ukradla skiro, poznejši pregled v bolnišnici pa je razkril, da je utrpel hude poškodbe.

V ponedeljek je policija sporočila, da je stekla preiskava, dan pozneje pa – preobrat. Domnevno napadeni mladoletnik je namreč priznal, da si je vse skupaj preprosto izmislil, potem ko je padel s skirojem in se poškodoval. Bal se je namreč kazni.

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KOMENTARJI9

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ReAnDa
11. 08. 2026 13.27
Včeraj videno: na regionalni cesti, ki pelje kot obvoznica na obrobju mesta, je odrasla oseba na skirci, brez čelade in brez las, najprej na križišču pri speljevanju prehitela, v stilu slaloma v Kranjski Gori, tri vozila zato, da je imel najboljšo pozicijo kot na dirki F1 ali moto gp, potem pa pospešil na cca. 70 km/h. In, kje je sedaj ta obljubljena cestna policija izvoljene vlade?
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+5
5 0
Nidani
11. 08. 2026 13.25
Trstenjakova bi že vpila, inženirji! Takle mamo...
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-3
2 5
Bassettt
11. 08. 2026 12.24
No, pa se je z eno zgodbo naučil o večslojnih posledicah lastnega dejanja.
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+7
7 0
jafalical
11. 08. 2026 12.24
tako majhen, pa tako ze laze, se izmisljuje? Obsatja tud vzrok zakaj je tako...in to je na starsih, da s zamislijo zakaj si je revez tako "moral"izmisliti tako zgodbo. Vzgoja se pricne doma.
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+8
8 0
beli_nosorog
11. 08. 2026 12.36
Če je bil mlajši od 14 let, sploh ne bi smel biti na skiroju. Si težko predstavljam da bi bil starejši od 14 in si izmislil tako zgodbo...
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+4
4 0
Tami69
11. 08. 2026 12.40
Saj pri nas tudi najmanjši ljudje najbolj lažejo
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+0
1 1
Nace Štremljasti
11. 08. 2026 14.34
hzd,sds to so vsi isti,tako se učijo pri verouku ter tako znajo,zato pa otrok ne vpisujte k verouku
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+0
1 1
libido
11. 08. 2026 12.19
ha ha...ta bo zihr politik...
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+9
9 0
Uporabnik1854475
11. 08. 2026 11.29
Tolk mlad pa ze hrvat🤔
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+12
15 3
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