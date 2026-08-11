Preobrat: 'napadeni' deček spremenil zgodbo

Hrvaško je pretresel domnevni napad, ki naj bi se zgodil v nedeljo sredi dneva v Zagrebu. Mladoletnik je trdil, da sta se na ulici nanj spravila dva moška in mu ukradla skiro, poznejši pregled v bolnišnici pa je razkril, da je utrpel hude poškodbe.

V ponedeljek je policija sporočila, da je stekla preiskava, dan pozneje pa – preobrat. Domnevno napadeni mladoletnik je namreč priznal, da si je vse skupaj preprosto izmislil, potem ko je padel s skirojem in se poškodoval. Bal se je namreč kazni.