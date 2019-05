Preobrat v preiskavi družinske tragedije iz Spuhlje

Končne ugotovitve preiskave marčevske družinske tragedije, ki se je končala s smrtjo zakoncev iz Spuhlje, so po današnjem poročanju časnika Večerrazgalile, da so se kriminalisti zmotili, ko so izključili možnost, da si je moški smrtne rane prizadejal sam. Izkazalo se je, da je bila v prepiru med zakoncema žrtev samo ženska.

Kot kažejo ugotovitve, sta se 58-letni moški in njegova dve leti mlajša soproga 28. marca v jutranjih urah hudo sprla v družinski hiši. Ženska je bila ob prihodu reševalcev in policistov mrtva, moškega pa so hudo poškodovanega odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer je tri dni kasneje umrl.

Prvo uradno izjavo o ugotovitvah preiskave je policija v javnost posredovala nekaj ur po dogodku, ko je bil moški še živ. Takrat so bili kriminalisti prepričani, da je moški z nožem umoril svojo ženo in si poskušal vzeti življenje.

Štiri dni po tragediji pa je mariborska policijska uprava v javnost posredovala informacijo, da pokojna ženska ne velja več za glavno žrtev, ampak za morilko, češ da ji je mož smrtne rane prizadejal šele potem, ko ga je z nožem napadla prva in ga hudo poškodovala.

A se je po poročanju Večerapokazalo, da so se kriminalisti hudo zmotili. Zaradi rezultata obdukcije na truplu 58-letnika so bili primorani preiskavo zavrteti na začetek. Ta teden so jo zaključili, njihova končna verzija pa se je zelo približala prvim ugotovitvam, torej temu, da je bila v prepiru med zakoncema žrtev samo ženska, saj si je mož potem, ko je ženi vzel življenje, smrtne rane prizadejal sam.

Večerporoča tudi, da naj bi preiskovalci ugotovili, da se je moški ves teden pred dogodkom vedel nenavadno in da ga je mučila nespečnost. Večer pred dogodkom naj bi se po pomoč zatekel v zdravstveni dom, ker naj bi želel napotnico za psihiatra, a naj bi mu tam razložili, da mu jo lahko napiše le osebni zdravnik, ali da ga zadržijo na psihiatriji. Odšel je domov, naslednji dan pa je umoril svojo ženo in poškodoval še sebe.

V kraju so zakonca, ki sta imela znano vrtnarsko podjetje, dobro poznali. Domačini so po poročanju Večeratudi vedeli, da je policija pri paru pogosto posredovala prav zaradi agresivnega moža, zato prve ugotovitve kriminalistov niso nikogar presenetile.