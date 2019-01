Prepirala sta se in iz avta je izstopil kar na viaduktu

"Če že, tega nikar ne počnite na avtocesti." Tako policijsko poročilo o včerajšnjem dogajanju na viaduktu Peračica začenjajo na Policijski upravi Kranj.

Gorenjski policisti so posredovali, ker so dobili prijavo o pešcu na vozišču. Ko so prišli na kraj dogodka, so ugotovili, da se je moški sprl s partnerico in na avtocesti ravno na viaduktu izstopil iz vozila ter se pomaknil za ograjo. Z avtoceste so ga odpeljali policisti. Poklicali pa so tudi njegovo partnerico, ki naj bi ga prišla iskat. Oba so opozorili na neprimerno početje.

Ob tem pa policija vse poziva – če se že prepirate, iz vozila ne izstopajte na avtocesti, ampak uporabite počivališče ali pa se izključite iz avtoceste, ustavite in potem rešujte težave. Dodajajo pa še, da v novem letu vsem želijo čim manj prepirov.