Preplah v občini Cerkno: 44-letnik izdelal lažno eksplozivno napravo

PU Nova Gorica so v petek ob 21.50 obvestili o izdelovanju pirotehničnih sredstev s priklopom na mobilni aparat, ki je videti kot eksplozivna naprava, v naselju na območju občine Cerkno.

Na kraj je odšla patrulja PP Idrija, ki je evakuirala dva tamkajšnja stanovalca in kraj v skladu s pravili zavarovala. Postopek so prevzeli novogoriški kriminalisti, aktivirani pa so bili tudi specialna enota policije, bombni tehnik in pogajalec.

Po pogovoru s pogajalcem je 44-letni osumljenec, državljan Slovenije, prišel iz stanovanjske hiše, kjer je bil. Prijela ga je specialna enota policije, osumljenec pa je domnevno eksplozivno napravo izročil policistom.

Bombni tehnik je po pregledu ugotovil, da je naprava lažna in da ne gre za eksplozivno napravo. O zadevi je bil obveščen dežurni preiskovalni sodnik in dežurna okrožna tožilka. Proti osumljencu vodijo predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja grožnje.