Preplah v Ratežu: v voznike meril s puško

Moški je s puško meril v Ratežu. Streljanje moškega je med vozniki povzročilo kar nekaj preplaha, policisti pa so bili deležni večjega števila klicev na pomoč. Eden od voznikov, ki so se peljali mimo, je kasneje v pločevini avtomobila našel udrtino.

Moškemu so policisti iz Novega mesta in Šentjerneja puško zaplenili. Strelca so reševalci pregledali, a niso našli zdravstvenih vzrokov za njegovo nenavadno obnašanje. So pa posumili, da je kriv alkohol, saj je kazal zelo močne znake pijanosti, so pojasnili policisti. Ugotovili so še, da ima na vesti tudi odtrgano stransko ogledalo na avtomobilu, ki ga je zbil z udarcem, ko je avto pripeljal mimo.