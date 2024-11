Prepočasna vožnja tovornjaka, za njim pa dolga kolona: voznik kaznovan z globo

Voznik tovornega vozila je po Soški cesti med Novo Gorico in Tolminom vozil tako počasi, da se je za njim nabrala dola kolona vozil. A voznik se kljub temu ni umaknil in kolone ni spustil mimo, zaradi česar so posredovali tolminski policisti. Voznika tovornega vozila so ustavili in mu zaradi oviranja prometa s prepočasno vožnjo izdali plačilni nalog.