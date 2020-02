Prepovedane droge na osnovni šoli: učencem prodajal ekstazi

Konec lanskega leta so kriminalisti osumljenca izsledili v Izoli, ko se je ta poskušal udeležiti glasbenega koncerta. Ob prijetju je imel pri sebi 38 tablet prepovedane droge ekstazi in skupno 2.4 grama prepovedane droge amfetamin.

Koprski kriminalisti so z zbiranjem obvestil od svojcev učenca ugotovili, da je prepovedane droge kupil od 18-letnika z območja Železnikov. Ta je sicer redno zahajal na obalo in na dogovorjena mesta dostavljal tablete ekstazija. Med strankami so bile tudi mladoletne osebe.

Policisti so mu odvzeli prostost, na njegovem domu v Železnikih pa opravili hišno preiskavo. Tam so mu zasegli manjšo količino prepovedanih drog (MDMA in ekstazi) ter pripomočke za pakiranje drog in prepovedanih poživil v športu.

Na podlagi usmeritev Okrožnega državnega tožilstva so kriminalisti za osumljenega podali kazensko ovadbo zaradi storitve treh kaznivih dejanj s področja zlorabe prepovedanih drog. V preteklosti je 18-letnik že bil obravnavan za premoženjska kazniva dejanja in kazniva dejanja s področja preprodaje prepovedanih drog, so še sporočili s PU Koper.