Prepoznate moškega, ki je oropal banko v Mariboru?

Moški, oblečen v delovne hlače in belo-rdečo karirasto srajco, s sivim klobukom na glavi in masko na obrazu, je 11. julija okoli 15.42 vstopil v bančno poslovalnico na Pobrežju v Mariboru. Iz blagajne je odnesel večjo količino gotovine, pri tem pa je uslužbencu banke zagrozil z orožjem.

Neznani storilec je nato pobegnil v smeri proti Greenwichu. Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in nadaljujejo s preiskavo.

Vse, ki bi kar koli vedeli o kaznivem dejanju, Policija prosi, da to sporočijo na številko 113.