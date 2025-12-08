Prepoznate moškega, osumljenega velike tatvine?

Vse, ki bi osebo prepoznali, Policija poziva, da to sporočijo na Policijsko postajo Gornja Radgona, in sicer na telefonsko številko 02 564 18 00.
Pokličete lahko tudi na interventno številko 113 ali pa na anonimni telefon 080 1200.
Policisti v Gornji Radgoni iščejo moškega, ki naj bi vlomil v tovorna vozila v naselju Lutverci in ukradel različne predmete. Policija prosi javnost za pomoč.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.