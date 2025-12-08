Svetli način
Črna kronika

Prepoznate moškega, osumljenega velike tatvine?

Gornja Radgona, 08. 12. 2025 17.19 | Posodobljeno pred 40 minutami

M.S.
22

Policisti v Gornji Radgoni iščejo moškega, ki naj bi vlomil v tovorna vozila v naselju Lutverci in ukradel različne predmete. Policija prosi javnost za pomoč.

Vse, ki bi osebo prepoznali, Policija poziva, da to sporočijo na Policijsko postajo Gornja Radgona, in sicer na telefonsko številko 02 564 18 00.

Pokličete lahko tudi na interventno številko 113 ali pa na anonimni telefon 080 1200.

Moški, ki ga išče Policija.
Moški, ki ga išče Policija. FOTO: PU Murska Sobota
