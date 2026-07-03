Prepoznate moškega s fotorobota, ki ga išče Policija?

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Kranj obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. V zvezi z navedenim poteka predkazenski postopek, katerega podrobnosti zaradi interesa preiskave ne morejo pojasnjevati.
Z namenom odkritja storilca oziroma ugotovitve identitete za zdaj neznane osebe, ki bi lahko razpolagala z informacijami, pomembnimi za uspešno izvedbo predkazenskega postopka, so posredovali računalniško izdelano sliko (fotorobot).
Moški, ki ga iščejo, je visok okoli 170 cm, star med 25 in 40 let, suhe postave, modrih oči in z znamenjem na desni senci. Nosil je tudi obrazno masko in kapo, tako kot je na fotorobotu.
Vse, ki bi osebo na fotorobotu prepoznali ali bi o njej imeli kakršne koli koristne informacije, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo, pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.