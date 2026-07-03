Prepoznate moškega s fotorobota, ki ga išče Policija?

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Kranj obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. V zvezi z navedenim poteka predkazenski postopek, katerega podrobnosti zaradi interesa preiskave ne morejo pojasnjevati.

Z namenom odkritja storilca oziroma ugotovitve identitete za zdaj neznane osebe, ki bi lahko razpolagala z informacijami, pomembnimi za uspešno izvedbo predkazenskega postopka, so posredovali računalniško izdelano sliko (fotorobot).