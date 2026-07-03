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Črna kronika

Prepoznate moškega s fotorobota, ki ga išče Policija?

Kranj , 03. 07. 2026 11.13 pred 56 minutami 1 min branja 17

Avtor:
A.K.
Fotorobot

Kriminalisti Policijske uprave Kranj vodijo predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja. Zaradi interesa preiskave podrobnosti ostajajo skrite, zato prosijo javnost za kakršne koli koristne informacije o iskani osebi.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Kranj obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. V zvezi z navedenim poteka predkazenski postopek, katerega podrobnosti zaradi interesa preiskave ne morejo pojasnjevati.

Z namenom odkritja storilca oziroma ugotovitve identitete za zdaj neznane osebe, ki bi lahko razpolagala z informacijami, pomembnimi za uspešno izvedbo predkazenskega postopka, so posredovali računalniško izdelano sliko (fotorobot).

Fotorobot
Fotorobot
FOTO: PU Kranj

Moški, ki ga iščejo, je visok okoli 170 cm, star med 25 in 40 let, suhe postave, modrih oči in z znamenjem na desni senci. Nosil je tudi obrazno masko in kapo, tako kot je na fotorobotu.

Vse, ki bi osebo na fotorobotu prepoznali ali bi o njej imeli kakršne koli koristne informacije, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo, pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

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KOMENTARJI17

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
heroj2000
03. 07. 2026 12.13
Mene spominja na Mahniča
Odgovori
0 0
U1751349216299
03. 07. 2026 12.02
Slim Shady
Odgovori
+4
4 0
U1751349216299
03. 07. 2026 12.02
med korono
Odgovori
+4
4 0
Verus
03. 07. 2026 12.04
:D
Odgovori
+1
1 0
kr nekdo
03. 07. 2026 11.56
янез новак je sigurno
Odgovori
+1
2 1
Billy_1
03. 07. 2026 11.55
Svetujem, da organizirate partizansko proslavo. Ali pa protest v podporo Palestini. Brez dvoma bo tam
Odgovori
+9
11 2
damy1972
03. 07. 2026 11.51
Pepi je....
Odgovori
+4
4 0
UnknownIdentity
03. 07. 2026 11.51
Zgleda kot uradna fotografija za poslansko izkaznico
Odgovori
+8
8 0
Banion
03. 07. 2026 11.50
me spominja na nekoga a ne vem točno, barva las mi ni prava
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
03. 07. 2026 11.45
Frizuro ma k Pogi
Odgovori
+4
4 0
RichPiana
03. 07. 2026 11.43
Korona ima.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
03. 07. 2026 11.41
ammm
Odgovori
+1
1 0
machine
03. 07. 2026 11.40
jaz ga prepoznam ampak policiji ne pomagam.
Odgovori
+0
1 1
a res1
03. 07. 2026 11.35
Namig, zbiratelj uniform? Značka na kapi še manjka.
Odgovori
+3
4 1
Oliguma
03. 07. 2026 11.35
Pozabili ste še zvezdo narisat.
Odgovori
+13
15 2
Alex M17
03. 07. 2026 11.33
Naj povedo kaj je storil in bomo na podlagi tega videli ali pomagamo. V primeru da je oškodoval državo je vse OK.
Odgovori
+1
5 4
JacquesThered1
03. 07. 2026 11.44
Zagotovo je oškodoval državo, ostalih se ne preganja...
Odgovori
+2
3 1
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