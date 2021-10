Prepoznate nasilneže, ki so vdrli na nogometno tekmo v Škofji Loki?

V začetku septembra so policisti na nogometnem igrišču v Škofji Loki obravnavali nasilen izgred skupine in poškodbe treh udeležencev tekme. Policija javnost prosi za pomoč pri prepoznavi nasilnežev na fotografijah in posnetkih ter pri pridobivanju informacij o drugih udeležencih nasilja.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 00:34 audio-control-play-line Posnetek incidenta na tekmi 01:11 audio-control-play-line Policija prosi za pomoč pri prepoznavi oseb, vpletenih v nasilje icon-chevron-left icon-chevron-right