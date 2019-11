Prepoznate roparja pošte v Veržeju? Policija prosi za pomoč

Ali prepoznate roparja pošte?

Ropar veržejske pošte je prejšnji teden odnesel 6800 evrov gotovine. Potem ko je vstopil, je s pištolo zagrozil zaposleni in zahteval, da mu izroči denar. Po dejanju je pobegnil, policisti so obkolili Veržej, a storilca niso našli. kot so policisti kasneje potrdili, je storilec v bližini ropa odvrgel denar, ki se je zaradi varnostnega sistema obarval in postal neuporaben.

Ropar je bil oblečen v jakno maskirne barve s kapuco, sive hlače in obut v črne čevlje. "Policisti za neznanim storilcem zbiramo obvestila," so sporočili murskosoboški policisti in dodajajo:"Prilagamo sliko fotorobota in pozivamo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o kaznivem dejanju, da pokličejo na tel. št. 113, na najbližjo Policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200."