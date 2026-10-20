Policisti naprošajo vse, ki bi predmete prepoznali, da pokličejo na telefonsko številko (01) 470 09 60, kjer bodo dobili podrobnejše informacije, ali se osebno zglasijo policijski postaji na Tbilisijski ulici 65, Ljubljana.
Črna kronika
Prepoznate zasežene ure, ogrlice, prstane, zapestnice ... ?
Policisti policjske postaje Ljubljana Vič so v okviru zbiranja obvestil in kriminalistične preiskave zasegli več predmetov, za katere se sumi, da izvirajo iz kaznivih dejanj na območju celotne države.
1 28
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.