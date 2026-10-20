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Črna kronika

Prepoznate zasežene ure, ogrlice, prstane, zapestnice ... ?

Ljubljana, 20. 10. 2026 21.37 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.V.
Zaseg predmetov

Policisti policjske postaje Ljubljana Vič so v okviru zbiranja obvestil in kriminalistične preiskave zasegli več predmetov, za katere se sumi, da izvirajo iz kaznivih dejanj na območju celotne države.

Policisti naprošajo vse, ki bi predmete prepoznali, da pokličejo na telefonsko številko (01) 470 09 60, kjer bodo dobili podrobnejše informacije, ali se osebno zglasijo policijski postaji na Tbilisijski ulici 65, Ljubljana.

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