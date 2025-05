Prepričal jo je, da mu je posredovala bančne podatke, nato ji je še grozil

Piranski policisti so prijeli prijavo domačinke, ki jo je poklical neznanec in ji dejal, da je zadela denarno nagrado v višini 8000 evrov. Oškodovanka je neznancu posredovala podatke svojega bančnega računa, nato pa je z njenega računa odtujil denar. Kasneje ji je še grozil. Policija primer še preiskuje.

Na policiste v Postojni pa se je obrnil domačin, ki je preko spleta prodajal izdelek. Za nakup je interes pokazal neznanec, ki je nato oškodovancu poslal povezavo z navodili. Moški je povezavo odprl, z računa pa so mu ukradli tri večje zneske, ki so bili prenakazani na račune v tujini, so sporočili s Policijske uprave Koper.