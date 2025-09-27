Mariborski policisti so 37-letniku zasegli prepovedano drogo, sintetični kanabinoid, namenjen preprodaji. Gre za nevarno drogo, ki je v Mariboru povzročila precej zaskrbljenosti. Pred kratkim so po spletu zakrožili posnetki s tamkajšnje avtobusne postaje, na katerih je videti nezavestne ali pa povsem obnemogle posameznike, ki ležijo na tleh. Preprodajalci sintetični kanabinoid pogosto delajo doma, kar je še posebej nevarno, opozarjajo v društvu za pomoč pri zasvojenosti.