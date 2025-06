Prerezal ograjo in ukradel za 30 kilogramov postrvi

V kroniki Policijske uprave Novo mesto se je med drugim znašla kraja postrvi iz ribogojnice v Gadovi Peči. Neznanec je ponoči prerezal ograjo in iz bazena vzel okoli 30 kilogramov rib. Lastnika je oškodoval za 300 evrov.

Veliko višjo škodo, ocenjujejo da za približno 35 tisočakov, je utrpel lastnik stanovanjske hiše v Korenitki pri Trebnjem. Neznani storilec je namreč vlomil skozi vhodna vrata, pregledal prostore in z denarjem in zlatnino odšel neznano kam.

Dolenjski policisti so obravnavali tudi krajo koles. V torek okoli poldneva jih je občanka obvestila, da se dve osebi s kolesi peljeta iz Ponikev proti Mirni Peči in da sumi, da sta kolesi ukradli. Policisti so ju izsledili in sume potrdili. Izkazalo se je, da sta kolesarja svoji prevozni sredstvi ukradla s platoja za izposojo koles v Trebnjem, tako da sta s silo odtrgala kolesi s ključavnic. Lastnika sta s tem oškodovala za 4000 evrov, so sporočili s PU Novo mesto in dodali, da sta kolesi že nazaj pri njima.