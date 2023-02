Preslepil oškodovanca, unovčil bančno garancijo in naredil za več kot 850.000 škode

Na policijski postaji Novo mesto so obravnavali primer poslovne goljufije. Hrvaški državljan je s svojo družbo pri izvajanju pogodbe preslepil oškodovanca nato pa še neupravičeno unovčil bančno garancijo in zadržal depozit, ki je bil izplačan za že opravljena dela. Družba z območja Novega mesta, ki se ukvarja z izvedbo strojnih in elektro inštalacij ima zaradi tega za več kot 850.000 evrov škode.