Goljufi lastniku podjetja v Kranju ukradli več deset tisoč evrov

Kranjski policisti so bili v petek nekaj pred 13. uro obveščeni o goljufiji neznanih oseb, ki so lastnika podjetja preslepile na način, da so mu poslale elektronsko sporočilo, da je bančni račun podjetja ogrožen in da naj uredi podatke. Zatem so ga poklicali po telefonu in mu ponudili pomoč pri urejanju, kar je tudi storil. V nadaljevanju so si neznane osebe, ki so se predstavljale za predstavnike banke, kjer ima oškodovanec odprt poslovni račun, protipravno prilastile več deset tisoč evrov.

Policisti zbirajo obvestila o dejanju in bodo o vsem obveščali pristojno državno tožilstvo.

Ob tem na PU Kranj opozarjajo, da v zadnjem obdobju prihaja do pogostih tovrstnih zlorab. Policisti imetnike bančnih računov prosijo, naj ne nasedajo klicateljem in ne potrjujejo nobenih povezav, ki jih dobijo po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočilih. Naj ne dajejo nobenih osebnih podatkov, kaj šele bančnih.

"Na to opozarjamo in občanom dajemo preventivne nasvete po vseh komunikacijskih kanalih Policije že dalj časa. Samo vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjuje in daje kakršnekoli podatke drugim. Sporočilo preprosto zbrišite ali pošiljatelja blokirajte. Pred kakršnokoli dejavnostjo se o vsem prej prepričajte in preverite. Pazite na svoje premoženje!" so še dodali.