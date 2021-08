Pretekli konec tedna v samo treh dneh umrli trije motoristi

V statistiko letošnjega leta se je vpisalo že 25 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 25 voznikov enoslednih vozil – trije vozniki mopeda in 22 voznikov motornih koles. V več kot pol primerih so nesrečo povzročili motoristi sami. Samo pretekli konec tedna, od 13. do 15. avgusta, so se smrtno ponesrečili trije motoristi. Najpogostejši vzrok nesreče je še vedno prevelika hitrost. Policisti zato tako motoriste kot ostale voznike znova opozarjajo: previdno na cestah!

V kar 14 omenjenih primerih so bili povzročitelji prometnih nesreč vozniki enoslednih motornih vozil, od tega v 10 primerih niso prilagodili hitrosti vožnje, med ostalimi vzroki za nastanek prometnih nesreč pa sledijo nepravilna stran vožnje in nepravilno prehitevanje. Policija poleg tega ugotavlja, da so bili v nekaterih nesrečah udeleženi tudi vozniki neregistriranih 'kros' motornih koles, ki niso imeli vozniških dovoljenj.

icon-expand V 14 primerih od 25 so bili za nesrečo krivi vozniki sami FOTO: Dreamstime

Enajst prometnih nesreč so povzročili ostali vozniki. V več kot polovici primerov (šestih) so vozniki prometno nesrečo povzročili zaradi izsiljevanja prednosti, sledijo nepravilna stran vožnje, neprilagojena hitrost in neustrezna varnostna razdalja. "Do izsiljevanja prednosti največkrat pride zaradi slabše vidnosti enoslednih vozil, kar vpliva na oceno hitrosti, ko se vozila približujejo križiščem," so pojasnili na Generalni policijski upravi (GPU).

icon-expand Glavni vzrok nesreče ostaja prevelika hitrost. FOTO: PU Nova Gorica