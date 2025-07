Pretep 19-letnega Slovenca: hrvaška policija pridržala pet oseb

V povezavi s petkovim napadom na 19-letnega Slovenca, ko je več ljudi pred klubom v Poreču hudo preteplo Vrhničana, je hrvaška policija pridržala pet oseb, so sporočili z istrske policijske uprave.

Trenutno so v prostorih policije pod nadzorom, neuradno pa naj bi po informacijah portala Istarski.hr pridržali prav pet varnostnikov nočnega kluba Saint and Sinner. Net.hr sicer piše, da osebe prihajajo z območja Pulja in da v okviru preiskave poteka zaslišanje očividcev dogodka, pregled posnetkov videonadzornih kamer in preiskava prostorov.

"Policija izvaja vrsto ukrepov in dejanj za ugotavljanje vseh okoliščin dogodka, kriminalistična preiskava pa še poteka," so ob tem sporočili s hrvaške policije. Dodali so še, da bodo po zaključku o ugotovitvah obvestili javnost.