Pretep mladoletnikov v Murski Soboti: policija podala kazenski ovadbi

V kolikor postanete žrtev nasilja, ne molčite

Tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš ob tem poudarja, da je nasilje med vrstniki lahko psihično, fizično ali kombinacija obojega. Prav tako medvrstniško nasilje ni omejeno na določen kraj, pojavi se lahko povsod. Razlogi in vzroki za nastanek nasilja so pogosto netoleranca do drugačnosti, koristoljubje in želja po lastni uveljavitvi. Zato želi policija spodbuditi otroke in mladostnike, da se o nasilju zaupajo svojim staršem, učiteljem, vzgojiteljem, trenerjem, prijateljem ali kateri koli drugi osebi, ki jim lahko pomaga.



Vse, ki jim je zaupano varstvo otroka in mladostnika, pozivajo, naj bodo pozorni na prve znake in naj otroku oziroma mladostniku prisluhnejo, nasilje pa prijavijo policiji oziroma drugim pristojnim institucijam. Obravnava medvrstniškega nasilja zahteva od vseh vpletenih inštitucij največjo mero profesionalizma in posluha, saj se otroci, ki so izpostavljeni nasilju, pogosto počutijo same in nemočne, zato moramo biti mi njihov glas.

V kolikor postanete žrtev kakšnega dogodka, pokličete na tel. št. 113 ali anonimno številko policije 080 1200.