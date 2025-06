Pretepli župana, na gasilski veselici poškodovana tudi policistka

Javil se je župan Ribnice Samo Pogorelc, ki so ga včeraj pretepli na gasilski veselici PGD Ribnica. Kot je opisal, so včeraj v Ribnici obeležili 140 let prostovoljnega gasilskega društva Ribnica. Po koncu proslave je bila gasilska veselica, katere se je udeležil tudi sam. Žal pa se je veselica zanj in še enega občana zaključila slabo. Kot trdi, sta ga med plesom v neposredni bližini opazovala dva Roma. Kot opisuje: "Tako sta brez razloga iz nenada v zelo kratkem času izvedla brutalen napad name. S pestmi sta me udarjala v glavo, v ustnico in v oko! Poleg mene, jo je na poti domov, skoraj da pred domačo hišo, le nekaj metrov od prizorišča, skupil tudi srednješolec, komaj polnoletni občan. Slednji jo je skupil še slabše, saj ima hude poškodbe nosu, njegovo počutje pa je izjemno slabo. Mene so po udarcih in krvavenju iz ustnice in dlesni, najprej oskrbeli reševalci, potem pa so me policisti PP Ribnica odpeljali v Zdravstveni Dom Ribnica."

Pogorelc poziva: "Spoštovani vsi, dovolj je! Pa ne zaradi tega, ker se je zgodilo to meni, županu Ribnice, ampak zato, ker je nedopustno, da smo priča nasilju, ki nima nikakršne podlage. Apeliram na predsednico države, na predsednika vlade, na Vrhovno državno tožilstvo in na ministrstva, da nemudoma ukrepate! Včeraj se je to zgodilo meni in še vsaj enemu občanu, danes ali jutri se lahko to zgodi vam ali vašim bližnjim!"

Izpostavlja, da je Policija izjemno korektno opravila svoje delo, vendar ključno je to, ker se žal na tožilstvu potem ustavi, razmišlja: "Kaj naredimo s tem? Nasilnežem damo še večji zagon, ker epiloga ni! Sram je lahko celo državo! Ne znate ali pa zavestno nočete postaviti ločnice! Od vseh deležnikov pričakujem, da nemudoma ukrepate, predvsem pa da predsednica države, predsednik vlade in vrhovno državno tožilstvo nemudoma skličeta posvet na temo te problematike in sprejmete takojšne ukrepe. Kajti danes sem bil žrtev jaz, naslednjič bo nekdo drug. Od tožilstva pa pričakujem, da tokrat opravi svoje delo v duhu konkretne sankcije. Kajti najbolj žalostno je to, da tudi policija glede tožilstva dvomi v izplen. Je to država na katero ste lahko ponosni?" Dodal je še, da se sam počuti ogrožen in da ga skrbi za lastno varnost in varnost premoženja.