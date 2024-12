Pretep na Krvavcu: pet pridržanih Slovencev policija izpustila

Minulo soboto se je na Krvavcu med dvema družbama, ki sta ločeno praznovali, vnel prepir, ki se je nato spremenil v brutalen pretep. V četrtek so policisti izsledili in pridržali pet oseb, državljanov Slovenije, zaradi suma izvršitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper življenje in telo.

Zdaj so potrdili, da je za vseh pet oseb pridržanje odpravljeno. Vendar pa to še ne pomeni, da je zgodba zaključena, saj policisti in kriminalisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil, pridobivanjem in ovrednotenjem dokazov, opravljanjem posamičnih preiskovalnih dejanj in identificiranjem udeleženih.