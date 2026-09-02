Pretep pred lokalom: eden izvlekel oster predmet, druga solzivec

V ponedeljek ob 22. uri je moralo več policijskih patrulj posredovati pred lokalom v Kranju, kjer sta se sprla 36- in 40-letni moški, je sporočil predstavnik tamkajšnje policijske uprave Roland Brajič.

Mlajši je pri tem z ostrim predmetom površinsko lahko telesno poškodoval starejšega, v spor pa je posegel še 48-letnik, ki ju je poskušal pomiriti. Takrat je 36-letna ženska s solzivcem poškropila tako njega kot tudi 40-letnega moškega. Ta se je nato umaknil v notranjost lokala, kjer je počakal do prihoda policistov.

Poškodovanega je na kraju oskrbelo zdravstveno osebje. Policisti so opravili ogled kraja dejanja ter zasegli predmete, med drugim oster predmet in solzivec, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem postopku.

V zvezi z dogodkom vodijo tako prekrškovni kot predkazenski postopek. Po zbranih vseh obvestilih bodo v okviru predkazenskega postopka o ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo, je še sporočil Brajič.