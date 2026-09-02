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Črna kronika

Pretep pred lokalom: eden izvlekel oster predmet, druga solzivec

Kranj, 02. 09. 2026 08.04 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
D.L.
Policija

V ponedeljek okoli 22. ure sta se pred lokalom v Kranju sprla dva moška, eden je pri tem uporabil oster predmet in drugega poškodoval. Vmes je posegel tretji, ki je želel zadevo pomiriti, nato pa je ženska uporabila solzivec. Na kraju je posredovalo več policijskih patrulj.

Posredovalo je več patrulj (simbolična slika).
Posredovalo je več patrulj (simbolična slika).
FOTO: Bobo

V ponedeljek ob 22. uri je moralo več policijskih patrulj posredovati pred lokalom v Kranju, kjer sta se sprla 36- in 40-letni moški, je sporočil predstavnik tamkajšnje policijske uprave Roland Brajič.

Mlajši je pri tem z ostrim predmetom površinsko lahko telesno poškodoval starejšega, v spor pa je posegel še 48-letnik, ki ju je poskušal pomiriti. Takrat je 36-letna ženska s solzivcem poškropila tako njega kot tudi 40-letnega moškega. Ta se je nato umaknil v notranjost lokala, kjer je počakal do prihoda policistov.

Poškodovanega je na kraju oskrbelo zdravstveno osebje. Policisti so opravili ogled kraja dejanja ter zasegli predmete, med drugim oster predmet in solzivec, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem postopku.

V zvezi z dogodkom vodijo tako prekrškovni kot predkazenski postopek. Po zbranih vseh obvestilih bodo v okviru predkazenskega postopka o ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo, je še sporočil Brajič.

Kranj policija incident pretep nasilje

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KOMENTARJI8

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pomladni cvet
02. 09. 2026 09.25
janša je takoj po začetku, v nekaj dneh po prevzemu vlade pustil odprte meje vsem, ki hočejo priti v slovenijo. Torej se je kriminal v državi takoj po te potezi znatno povečal
Odgovori
0 0
enapi
02. 09. 2026 09.12
Dobrodošli v janšizmu. Ne mine dan brez incidenta.
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+2
4 2
Deathstar
02. 09. 2026 09.05
Rjuharji...
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+3
3 0
Misanthrope
02. 09. 2026 08.56
Kranj, mesto kjer narkomani lahko v popolnem miru nedaleč stran od policije delajo kar jim paše.
Odgovori
+3
3 0
wsharky
02. 09. 2026 08.53
slovenski državljani z bradami?
Odgovori
+3
3 0
Bad Minton
02. 09. 2026 08.51
Kranj - mesto rjuh !
Odgovori
+4
4 0
GJ19
02. 09. 2026 08.44
Samo poženščeni "frajerji" delajo to
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+4
5 1
mamma
02. 09. 2026 08.41
Kranj- zelo varno slovensko mesto!
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+10
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