Napad pred ZD Kočevje, dijaka odpeljali na urgenco

Kočevski policisti obravnavajo dogodek, ki se je dopoldan zgodil pred Zdravstvenim domom Kočevje. Kot nam je povedal direktor zdravstvenega zavoda Emir Kuduzović, je pred vhodom v ZD prišlo do fizičnega obračuna z mladoletno osebo, ki so jo zaradi poškodb odpeljali na urgenco, a je mladoletnik že odpuščen v domačo oskrbo. Policija je sporočila, da sta po prvih informacijah mladoletnika napadli dve osebi. Policisti vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo.

Ravnatelj ene od kočevskih srednjih šol nam je pojasnil, da uradnih informacij za zdaj nima, je pa potrdil, da so imeli njihovi dijaki dopoldan sistematski pregled, med katerim se je zgodil incident. Kot nam je povedal direktor Zdravstvenega doma (ZD) Kočevje Emir Kuduzović, ga je medicinska sestra okoli 9. ure obvestila, da je prišlo pred vhodom v ZD do fizičnega obračuna z mladoletno osebo. Mladoletnika so zaradi poškodb odpeljali na urgenco, kjer so ugotovili, da je utrpel več udarcev v predel obraza, poškodovan pa je imel tudi en zob. Dijak sicer v dogodku ni utrpel hujših poškodb, zato so ga z urgence že odpustili v domačo oskrbo, nam je še povedal Kuduzović, ki je o incidentu obvestil tudi Policijo.

Policisti vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo

Na Policijski upravi Ljubljana so nam potrdili, da so bili okoli 9. ure obveščeni o dogodku v okolici zdravstvene ustanove na območju Kočevja. "Po do zdaj znanih podatkih je prišlo do nasilnega dejanja, v katerem sta dve osebi telesno poškodovali mladoletnega oškodovanca," so sporočili. Policisti v povezavi z dogodkom vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo in opravljajo posamična preiskovalna dejanja za prepoznavo in izsleditev osumljencev. Zbirajo tudi obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja z elementi nasilja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.