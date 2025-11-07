Svetli način
Napad pred ZD Kočevje, dijaka odpeljali na urgenco

Kočevje, 07. 11. 2025 11.40 | Posodobljeno pred 6 minutami

Avtor
M.P.
Kočevski policisti obravnavajo dogodek, ki se je dopoldan zgodil pred Zdravstvenim domom Kočevje. Kot nam je povedal direktor zdravstvenega zavoda Emir Kuduzović, je pred vhodom v ZD prišlo do fizičnega obračuna z mladoletno osebo, ki so jo zaradi poškodb odpeljali na urgenco, a je mladoletnik že odpuščen v domačo oskrbo. Policija je sporočila, da sta po prvih informacijah mladoletnika napadli dve osebi. Policisti vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo.

Mladoletnik je utrpel poškodbe obraza, odpuščen v domačo oskrbo. FOTO: Shutterstock

Ravnatelj ene od kočevskih srednjih šol nam je pojasnil, da uradnih informacij za zdaj nima, je pa potrdil, da so imeli njihovi dijaki dopoldan sistematski pregled, med katerim se je zgodil incident.

Kot nam je povedal direktor Zdravstvenega doma (ZD) Kočevje Emir Kuduzović, ga je medicinska sestra okoli 9. ure obvestila, da je prišlo pred vhodom v ZD do fizičnega obračuna z mladoletno osebo.

Mladoletnika so zaradi poškodb odpeljali na urgenco, kjer so ugotovili, da je utrpel več udarcev v predel obraza, poškodovan pa je imel tudi en zob. Dijak sicer v dogodku ni utrpel hujših poškodb, zato so ga z urgence že odpustili v domačo oskrbo, nam je še povedal Kuduzović, ki je o incidentu obvestil tudi Policijo.

Policisti vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo

Na Policijski upravi Ljubljana so nam potrdili, da so bili okoli 9. ure obveščeni o dogodku v okolici zdravstvene ustanove na območju Kočevja. "Po do zdaj znanih podatkih je prišlo do nasilnega dejanja, v katerem sta dve osebi telesno poškodovali mladoletnega oškodovanca," so sporočili.

Policisti v povezavi z dogodkom vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo in opravljajo posamična preiskovalna dejanja za prepoznavo in izsleditev osumljencev. Zbirajo tudi obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja z elementi nasilja.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Preberi še Šutarjev zakon: pravna stroka svari pred posegi v pravice

Kočevski župan Gregor Košir je za STA dogodek potrdil. Kot mu je znano, so oba storilca že identificirali, oba pa naj bi bila pripadnika romske skupnosti.

Glede na ta in druge dogodke v preteklosti Košir ocenjuje, da je t. i. Šutarjev zakon, ki ga je v četrtek predstavila vlada, "še kako potreben". "Dejstvo je namreč, da potrebujemo učinkovitejši odziv celotnega sistema, ne samo Policije. Zadeve je treba hitreje sprocesirati, ker župani jugovzhodnih občin že dalj časa opozarjamo na nasilništvo med mladimi, pri čemer gre predvsem za mlade iz romske skupnosti. Očitno se nekdo počuti nedotakljivega, ker nikoli ne občuti sankcij za svoja dejanja, kar je še posebej značilno pri mladoletnih storilcih," je dejal.

Po njegovih besedah težava ni v tem, da se storilcev ne bi našlo, ampak v tem, da se potem nič ne zgodi, zaradi česar ponavljajo svoja dejanja.

kočevje pretep dijak
