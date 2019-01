Pretep štirih pijanih, odgovarjala bo tudi natakarica

Policisti so morali v nedeljo posredovati v gostinskem lokalu v Mariboru, kjer se je steplo več oseb. Kri je zavrela štirim Mariborčanom, in sicer 31- in 25-letniku ter dvema 34-letnikoma.

Policisti so vsem izdali plačilni nalog, najmlajšega ter enega od 34-letnikov pa so tudi prijeli. Omenjena se namreč tudi ob intervenciji policistov nista pomirila in nista upoštevala ukazov policistov, naj prenehata s kršitvijo in se umirita, je sporočil predstavnik PU MariborMiran Šadl.

"Pridržanega 34-letnika bodo tudi kazensko ovadili, ker je med prevozom v prostor za pridržanje tako dolgo brcal v zadnja vrata intervencijskega vozila policije, da jih je snel s tečajev in odlomil vodilo, po katerem vrata drsijo. Povzročil je za okoli 300 evrov materialne škode," je še dodal Šadl.

Prekrškovni postopek bodo sprožili tudi zoper natakarico, ki je četverici postregla z alkoholno pijačo, čeprav so že bili pijani. Hkrati bodo prekrškovni postopek uvedli zoper podjetje, kjer je natakarica zaposlena, in tudi zoper odgovorno osebo podjetja.