Pretep štirih v Mokricah, napadel je tudi pes

S PU Novo mesto so sporočili, da sta se v soboto zvečer v Novi vasi pri Mokricah sprla 70-letnik in 20-letnik. Prepir je poskušal rešiti 20-letnikov oče, a ga je 70-letnik pri posredovanju udaril v predel glave. Na kraj prepira je prišel tudi 32-letnik in napadel 20-letnika. V 32-letnika se je zaradi kričanja in kriljenja s pestmi zakadil pes, ki ga je imel 20-letnik na povodcu, in ga ugriznil v roko. Zaradi ugriza je moral 32-letnik poiskati zdravniško pomoč, po podatkih Policije naj bi bil lažje poškodovan.

Policija še zbira obvestila o vseh okoliščinah, saj postopki še niso zaključeni. Za tri osebe teče postopek v smeri kršitve javnega reda in miru, za eno osebo pa zaradi kršitve zakona o zaščiti živali.