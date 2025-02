Pretep na bencinskem servisu: oče moral k zdravniku, sin obračunal z napadalcem

V pretepu so bile udeležene tri osebe, ki se med seboj poznajo, a so v sporu. "Lažje poškodovani oškodovanec je zaradi poškodbe poiskal zdravniško pomoč. Med policijskim postopkom je na kraj prišel njegov 18-letni sin, ki je poskušal fizično obračunati z napadalcema in ni upošteval opozoril in ukazov policistov," so sporočili iz PU Novo mesto.

Zoper 18-letnika so policisti uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Zaradi kršitve javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog. "Zoper 36-letnega in zoper 39-letnega osumljenca povzročitve lahke telesne poškodbe bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo," so dodali na novomeški policijski upravi.