Črna kronika

Trije poškodovani v nočnem pretepu, moški grozil s strelnim orožjem

Murska Sobota, 02. 12. 2025 12.39 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
25

Policisti v Murski Soboti so konec novembra obravnavali pretep v lokalu. Tri osebe so bile lažje telesno poškodovane. En osumljenec, ki je grozil tudi s strelnim orožjem, je v priporu, ostalim grozi ovadba za napad na uradno osebo.

Pest
Pest FOTO: Shutterstock

Policisti PU Murska Sobota so bili ponoči 23. novembra obveščeni o pretepu v enem izmed lokalov na območju UE Murska Sobota, v nadaljevanju pa še o kršitvi javnega reda in miru, ko so oškodovanci iskali zdravniško pomoč v SB Murska Sobota. Lažje telesno poškodovane so bile tri osebe. V dejanju so bili poleg občanov udeležene tudi uradne osebe oziroma varnostniki.

Policisti so zbrali obvestila v povezavi s sumom storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti po 300. členu Kazenskega zakonika. Ugotovili so, da sta oba dogodka povezana in da so bile v kršitev oziroma storitev kaznivih dejanj vpletene tri osebe iz območja UE Lendava.

Po uspešno zbranih obvestilih in dokazih so bile izvedene hišne preiskave, opravljeni razgovori in zbrani dokazi.

Grozil z uporabo strelnega orožja

49-letnemu storilcu, ki je grozil tudi z uporabo strelnega orožja, so policisti odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Ta je zanj odredil pripor. Tudi zoper ostala dva storilca so podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje napada na uradno osebo.

Policisti ugotavljajo tudi morebitne kršitve uradnih oseb glede kaznivega dejanja kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic.

pretep murska sobota varnostniki
KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kr nekdo
02. 12. 2025 14.38
+1
niso sam na dolenjskem agresivni
ODGOVORI
1 0
kr nekdo
02. 12. 2025 14.40
+1
pa tud novga zakona se nič ne bojijo. Le zakaj?
ODGOVORI
1 0
JApajaDAja
02. 12. 2025 14.42
...tudi v prekmurju so občani začeli dvigovati glave.....
ODGOVORI
0 0
SS WikingDivision
02. 12. 2025 14.33
+6
Gre se za podjetje BBR Security, skupina zapecenih je, po prvih neuradnih info tudi sledila varnosntiku, ki so ga spustil cez roke, v bolnico in tam hotla se dodatno obracunat znjem
ODGOVORI
6 0
JOSEPH HAYDN
02. 12. 2025 14.32
+8
A porekla ne veste ali ne smete povedat
ODGOVORI
8 0
kr nekdo
02. 12. 2025 14.39
+0
če so znali članek preurediti bi tudi romsko kri lahko navedli
ODGOVORI
1 1
rogla
02. 12. 2025 14.28
+7
Permisivna vzgoja in zagovarjanje določene manjšine vodita v nasilje in kriminal!
ODGOVORI
7 0
jedupančpil
02. 12. 2025 14.25
+9
cenzura juhe juhej
ODGOVORI
9 0
Bratjeslovani
02. 12. 2025 14.16
+0
Uradna oseba je v tistem prostoru, ki ga varuje.
ODGOVORI
1 1
Vlahek
02. 12. 2025 14.15
Sramota kakne nkvice
ODGOVORI
0 0
xoxotox6
02. 12. 2025 14.15
+9
prepoved tujerodnih turškobizantinskih mačjih podoknic s poudarko aa zavijanju ko mački ulovi rep med vrata. Tam se lupijo tujerodni osebki posreduje in plača pa vse drugorazredni hlapec jernej?????
ODGOVORI
10 1
Pamir
02. 12. 2025 14.18
-5
Imaš v mislih turškobizantinskega tujerodnega hlapca Jerneja ki je v Avstriji brutalno umoril domačinko?
ODGOVORI
3 8
peT99
02. 12. 2025 14.10
+2
od kdaj je varnostnik uradna oseba ?
ODGOVORI
4 2
peT99
02. 12. 2025 14.11
+1
čudno da niste napisali da imajo še policijska pooblastila....
ODGOVORI
3 2
Busquets
02. 12. 2025 14.10
+14
Romi tudi v Prekmurju delajo probleme.
ODGOVORI
15 1
Free_Palestine
02. 12. 2025 14.20
+15
Jap, konkretno so bili romi iz Dolge vasi.
ODGOVORI
15 0
a res1
02. 12. 2025 14.09
-1
V varnostni je o novm uradna oseba. Ufff, blagor enim pa še oš. šole nimajo.
ODGOVORI
0 1
vision105
02. 12. 2025 14.16
+2
Ko berem tvoj komentar,tudi ti ne vem če jo imaš.
ODGOVORI
2 0
galeon
02. 12. 2025 14.08
-2
Pisec spet ne ve kaj je varnostnik. Varnostnik ni nikoli bil in nikoli ne bo uradna oseba.
ODGOVORI
1 3
MirkoSedlar
02. 12. 2025 13.56
+2
Od kdaj so varnostniki uradne osebe ? Kot vem so osebe z posebnimi pooblastili in nič več...
ODGOVORI
3 1
peT99
02. 12. 2025 14.13
-1
zelo omejenimi pooblastili, ravno toliko jih imajo kot snežilka če je zmotiš pri čiščenju poslovnih prostorov
ODGOVORI
0 1
Klobasazulu
02. 12. 2025 13.51
+11
cigofili
ODGOVORI
12 1
