Trije poškodovani v nočnem pretepu, moški grozil s strelnim orožjem

Policisti PU Murska Sobota so bili ponoči 23. novembra obveščeni o pretepu v enem izmed lokalov na območju UE Murska Sobota, v nadaljevanju pa še o kršitvi javnega reda in miru, ko so oškodovanci iskali zdravniško pomoč v SB Murska Sobota. Lažje telesno poškodovane so bile tri osebe. V dejanju so bili poleg občanov udeležene tudi uradne osebe oziroma varnostniki.
Policisti so zbrali obvestila v povezavi s sumom storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti po 300. členu Kazenskega zakonika. Ugotovili so, da sta oba dogodka povezana in da so bile v kršitev oziroma storitev kaznivih dejanj vpletene tri osebe iz območja UE Lendava.
Po uspešno zbranih obvestilih in dokazih so bile izvedene hišne preiskave, opravljeni razgovori in zbrani dokazi.
Grozil z uporabo strelnega orožja
49-letnemu storilcu, ki je grozil tudi z uporabo strelnega orožja, so policisti odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Ta je zanj odredil pripor. Tudi zoper ostala dva storilca so podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje napada na uradno osebo.
Policisti ugotavljajo tudi morebitne kršitve uradnih oseb glede kaznivega dejanja kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.