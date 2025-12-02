Trije poškodovani v nočnem pretepu, moški grozil s strelnim orožjem

Policisti PU Murska Sobota so bili ponoči 23. novembra obveščeni o pretepu v enem izmed lokalov na območju UE Murska Sobota, v nadaljevanju pa še o kršitvi javnega reda in miru, ko so oškodovanci iskali zdravniško pomoč v SB Murska Sobota. Lažje telesno poškodovane so bile tri osebe. V dejanju so bili poleg občanov udeležene tudi uradne osebe oziroma varnostniki.

Policisti so zbrali obvestila v povezavi s sumom storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti po 300. členu Kazenskega zakonika. Ugotovili so, da sta oba dogodka povezana in da so bile v kršitev oziroma storitev kaznivih dejanj vpletene tri osebe iz območja UE Lendava.

Po uspešno zbranih obvestilih in dokazih so bile izvedene hišne preiskave, opravljeni razgovori in zbrani dokazi.