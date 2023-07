Incident v nočnem klubu na Krku: varnostniki naj bi pretepli štiri Slovence

"Včeraj ponoči smo obravnavali kršitev javnega reda in miru v gostinskem lokalu, pri čemer so bili poškodovani štirje tuji državljani, Slovenci, ki so bili prepeljani v KBC Reka," so za portal Index.hr potrdili na reški policiji.

Kot so dodali, je v teku kriminalistična preiskava, da bi ugotovili vse okoliščine incidenta. Štiri Slovence so oskrbeli na reški urgenci, vsi pa so utrpeli lažje poškodbe.