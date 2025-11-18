Pretep v Semiču, pridržali dva, 26-letnik ugriznil policista

26-letnemu nasilnežu so odvzeli prostost in ga pridržali, so sporočili iz PU Novo mesto. Lažje poškodovanega 40-letnega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Zdravniško pomoč pa so nudili tudi policistu, ki ga je 26-letnik med posredovanjem ugriznil.

Policisti vse okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo. Proti osumljencem bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilništva in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, so še sporočili.