Črna kronika

Pretep v Semiču, pridržali dva, 26-letnik ugriznil policista

Semič, 18. 11. 2025 11.43 | Posodobljeno pred 7 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.V.
Komentarji
0

V gostinskem lokalu v Semiču je prišlo do pretepa več oseb. Na kraj so hitro prispeli črnomaljski policisti in pretep zaustavili, pri tem pa so proti dvema udeležencema uporabili prisilna sredstva.

policja, splošna, ponoči
policja, splošna, ponoči FOTO: Dreamstime

26-letnemu nasilnežu so odvzeli prostost in ga pridržali, so sporočili iz PU Novo mesto. Lažje poškodovanega 40-letnega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. 

Zdravniško pomoč pa so nudili tudi policistu, ki ga je 26-letnik med posredovanjem ugriznil. 

Policisti vse okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo. Proti osumljencem bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilništva in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, so še sporočili.

pretep semič policist ugriz
Naslednji članek

Prva želela plačati najem z boni, druga prodati obleko: obe ob več sto evrov

