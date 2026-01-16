Naslovnica
Črna kronika

Pretep voznikov tovornjakov: eden končal z zlomljenim nosom

Pivka, 16. 01. 2026 14.56 pred 18 minutami 1 min branja 2

Avtor:
D.L.
Tovornjak

Policisti so posredovali pred podjetjem v Pivki, kjer sta se stepla voznika tovornjakov, in sicer 51-letni državljan Srbije in 54-letni državljan Bosne in Hercegovine. Slednji jo je huje skupil, z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana. 51-letnik pa je poskušal pobegniti, a so ga kmalu izsledili.

Policiste so v četrtek dopoldne poklicali v eno od podjetij v Pivki, kjer sta se stepla voznika dveh tovornih vozil, in sicer 51-letni državljan Srbije in 54-letni državljan Bosne in Hercegovine, je sporočil predstavnik koprske policijske uprave Loris Čendak.

"Pri tem je prvi najprej pljunil v drugega in ga nato še z roko udaril v obraz, s čimer je pri njem najverjetneje povzročil hude telesne poškodbe (zlom nosa). Po dejanju se je navedeni s kraja odpeljal neznano kam, oškodovanec pa je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana," je opisal incident.

Policisti so pobeglega voznika izsledili v bližini Ajdovščine, ustrezen ukrep sledi po prejemu podatkov o stopnji poškodbe (huda ali lahka).

pretep Pivka telesne poškodbe policija voznik

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

YouRangMyLord
16. 01. 2026 17.12
Polni testisi so hudič. Naj praznijjo redno municijo. Tudi z igranjem žepnega biljarda.
krjola
16. 01. 2026 17.11
ffff free stailar....
