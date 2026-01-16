Pretep voznikov tovornjakov: eden končal z zlomljenim nosom

Policiste so v četrtek dopoldne poklicali v eno od podjetij v Pivki, kjer sta se stepla voznika dveh tovornih vozil, in sicer 51-letni državljan Srbije in 54-letni državljan Bosne in Hercegovine, je sporočil predstavnik koprske policijske uprave Loris Čendak.

"Pri tem je prvi najprej pljunil v drugega in ga nato še z roko udaril v obraz, s čimer je pri njem najverjetneje povzročil hude telesne poškodbe (zlom nosa). Po dejanju se je navedeni s kraja odpeljal neznano kam, oškodovanec pa je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana," je opisal incident.

Policisti so pobeglega voznika izsledili v bližini Ajdovščine, ustrezen ukrep sledi po prejemu podatkov o stopnji poškodbe (huda ali lahka).