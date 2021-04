V sporu huje telesno poškodovan 49-letnik, osumljenec v priporu

V nedeljo malo pred 3. uro so bili policisti obveščeni o dogodku na območju Trbovelj, v katerem je bil huje poškodovan 49-letni moški. Po do sedaj zbranih obvestilih je v zasebnem stanovanju prišlo do spora med 26-letnikom in 38-letnim osumljencem. V spor pa se je vmešal 49-letnik, ki ga je 38-letnik napadel in huje poškodoval z ostrim predmetom, sporočajo s PU Ljubljana.

Poškodovani je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju, po prvih podatkih pa njegovo življenje ni ogroženo.

Osumljencu so kmalu po dejanju na kraju dogodka odvzeli prostost. Danes je bil zaradi suma kaznivega dejanja hude telesne poškodbe priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, še sporočajo s Policije. 38-letnika so v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o okoliščinah dogodka, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.