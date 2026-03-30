Pretepena iskala pomoč v bolnišnici, policisti aretirali 34-letnika

Po tem, ko je pretepena in poškodovana ženska v nedeljo popoldne pomoč poiskala v bolnišnici, so novomeški policisti nemudoma pričeli z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. Ugotovili so, da je žrtev pretepel in poškodoval zunajzakonski partner, ki je fizično in psihično nasilje nad njo izvajal že dlje časa, nasilje pa da je izvajal tudi ob prisotnosti otrok.

Policisti so 34-letnega osumljenca izsledili in mu odvzeli prostost.