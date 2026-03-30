Pretepena iskala pomoč v bolnišnici, policisti aretirali 34-letnika

Po tem, ko je pretepena in poškodovana ženska v nedeljo popoldne pomoč poiskala v bolnišnici, so novomeški policisti nemudoma pričeli z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. Ugotovili so, da je žrtev pretepel in poškodoval zunajzakonski partner, ki je fizično in psihično nasilje nad njo izvajal že dlje časa, nasilje pa da je izvajal tudi ob prisotnosti otrok.
Policisti so 34-letnega osumljenca izsledili in mu odvzeli prostost.
S kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe in zanemarjanja otrok in surovega ravnanja ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Zaradi nedostojnega vedenja do policistov in neupoštevanja ukazov bodo zoper njega uvedli tudi prekrškovni postopek.
Vse okoliščine nasilja novomeški policisti še preiskujejo.