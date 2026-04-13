Pretepeni hišnik na bolniški, razmere na šoli danes običajne

Hišnik je po besedah ravnatelja poškodovan, ni pa življenjsko ogrožen in je na bolniški. Razmere na šoli so po njegovih besedah danes običajne, namerava pa stopiti v stik s predstavniki občine, da skupaj najdejo neko rešitev za zagotavljanje varnosti in nadzora pred šolo, predvsem v popoldanskem in večernem času. Takšen ukrep bi bil po njegovi oceni smiseln, še posebej, ker se že nekaj časa v določenih delih mesta zbirajo skupine mladih, ki delajo težave. Ob tem je še dodal, da po njegovih informacijah pri sobotnem napadu ni šlo za pripadnike romske skupnosti.

Ravnatelj Osnovne šole Drska David Imperl opozarja, da tovrstne težave, ko osebe popoldne ali zvečer prihajajo pred šole in povzročajo težave v Novem mestu, niso nekaj novega. Pred časom je imela podobne težave OŠ Grm, pred njo tudi nekatere druge šole, medtem ko se je pred OŠ Drska to začelo pojavljati predvsem v zadnjem času.

Kot smo poročali, je pred šolo v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu v soboto okoli 19.30 skupina mlajših moških napadla in poškodovala moškega. V zvezi z napadom je policija prijela štiri mladoletnike, so sporočili s PU Novo mesto.

Šola je v soboto gostila državno tekmovanje v hitrostnem sestavljanju sestavljank. Po koncu tekmovanja je hišnik nameraval stavbo zakleniti, ko je na hodnikih na električnem skiroju opazil mladoletnika, pred šolo je bila skupina še približno dvajsetih mladeničev. Po opozorilu, naj se odstranijo, pa se je več oseb spravilo nanj. Podrli so ga na tla, ga brcali in udarjali s pestmi, zato je moral poiskati zdravniško pomoč.

Po napadu so se napadalci razbežali, a je policiji uspelo kmalu v širši okolici izslediti štiri mladoletnike. Pri enem izmed njih so našli tudi prepovedano drogo. Vsem so odvzeli prostost in jih privedli na policijsko postajo. O njihovem ravnanju so obvestili starše, ki so jih po zaključenem postopku prevzeli na policijski postaji. Preiskava sicer še traja, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.