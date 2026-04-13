Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Pretepeni hišnik na bolniški, razmere na šoli danes običajne

Novo mesto, 13. 04. 2026 11.12 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
M.V. STA
OŠ DRSKA

Po besedah ravnatelja OŠ Drska je napadeni hišnik poškodovan, ni pa življenjsko ogrožen. Vodstvo šole napoveduje, da bo skupaj s predstavniki občine skušalo najti rešitev za zagotavljanje varnosti in nadzora pred šolo.

Ravnatelj Osnovne šole Drska David Imperl opozarja, da tovrstne težave, ko osebe popoldne ali zvečer prihajajo pred šole in povzročajo težave v Novem mestu, niso nekaj novega. Pred časom je imela podobne težave OŠ Grm, pred njo tudi nekatere druge šole, medtem ko se je pred OŠ Drska to začelo pojavljati predvsem v zadnjem času.

Hišnik je po besedah ravnatelja poškodovan, ni pa življenjsko ogrožen in je na bolniški. Razmere na šoli so po njegovih besedah danes običajne, namerava pa stopiti v stik s predstavniki občine, da skupaj najdejo neko rešitev za zagotavljanje varnosti in nadzora pred šolo, predvsem v popoldanskem in večernem času. Takšen ukrep bi bil po njegovi oceni smiseln, še posebej, ker se že nekaj časa v določenih delih mesta zbirajo skupine mladih, ki delajo težave. Ob tem je še dodal, da po njegovih informacijah pri sobotnem napadu ni šlo za pripadnike romske skupnosti.

Napad pred OŠ Drska
Napad pred OŠ Drska
FOTO: Dolenjski list

Kot smo poročali, je pred šolo v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu v soboto okoli 19.30 skupina mlajših moških napadla in poškodovala moškega. V zvezi z napadom je policija prijela štiri mladoletnike, so sporočili s PU Novo mesto.

Šola je v soboto gostila državno tekmovanje v hitrostnem sestavljanju sestavljank. Po koncu tekmovanja je hišnik nameraval stavbo zakleniti, ko je na hodnikih na električnem skiroju opazil mladoletnika, pred šolo je bila skupina še približno dvajsetih mladeničev. Po opozorilu, naj se odstranijo, pa se je več oseb spravilo nanj. Podrli so ga na tla, ga brcali in udarjali s pestmi, zato je moral poiskati zdravniško pomoč.

Po napadu so se napadalci razbežali, a je policiji uspelo kmalu v širši okolici izslediti štiri mladoletnike. Pri enem izmed njih so našli tudi prepovedano drogo. Vsem so odvzeli prostost in jih privedli na policijsko postajo. O njihovem ravnanju so obvestili starše, ki so jih po zaključenem postopku prevzeli na policijski postaji. Preiskava sicer še traja, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

osnovna šola drska napad hišnik novo mesto

Poskus uboja na območju gramoznice: s puško grozil dvema osebama

  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sir Oliver
13. 04. 2026 12.30
Sedaj bo Janša. Vse bo drugače.
Odgovori
+1
1 0
elektroncek
13. 04. 2026 12.26
poglejte osnovno solo dol pri hrastniku .... noben ne odgovarja za nič. otroke pretepajo starejsi sosolci .. .ravnateljica vedno poda odgovor: a vi veste kdo so starsi teh pobalinov? v smislu nic jim ne moremo in vseen mi je ... tako da zadnji cas da se tudi tam nekaj naredi ker imajo neodgovorno vodstvo ki se jim fržmaga za vse
Odgovori
+1
1 0
Darko32
13. 04. 2026 12.33
V največ priemrih so iz BALKANA in tukaj delajo nerede. Balkanska primitivna vzgoja.
Odgovori
0 0
IKOSS
13. 04. 2026 12.19
Kot že večkrat zapisano. Slovenija ima težavo s povratništvom! Prav tako z razumevanjem, kaj sankcija je in čemu je namenjena. Posledica takšnega pristopa je, da se ne le vrtimo v začaranem krogu, temveč se stanje celo poslabšuje. V kolikor bi bil sistem delujoč, si tokratni napadalci ne bi upali niti pomisliti, da bi nekoga napadli, saj bi se zavedali hudih posledic, ki bi takšno ravnanje zanje pomenilo.
Odgovori
+3
3 0
jugatneme
13. 04. 2026 12.18
Mislim, nisem bil neki angelček, marsikaj smo ušpičili, toda da sem v mojih časih šolanja s tako novico prišel domov, ali da bi me moral oče priti prevzeti na policijo??? joooooj, zame bi bilo bolje da bi ostal še kak teden pri policiji.... sicer bi se dobro kadilo iz hlač. A ti žvižgavci imajo fotra, starše??? Al so njih starši enaki?
Odgovori
+2
2 0
chubba
13. 04. 2026 12.15
Vlada mora Policiji dovoliti uporabo palice za takšne združbe. To ujčkanje nepridipravov jim vsak dan, da večja krila.
Odgovori
+4
4 0
FERDO9
13. 04. 2026 12.14
Ali so bili OBČANI? Mi iz Dobruške vasi to obsojamo!
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
13. 04. 2026 12.10
vprašanje kaj je hišnik govoril
Odgovori
-6
0 6
galeon
13. 04. 2026 12.06
Policija naj začne delat pa bo hitro mir. A pri preventivnem delu se delo ne da prikazat neumnim šefom. Treba dat radarje na cesto in lovit za 10-20 km preveč.
Odgovori
+5
5 0
gongash
13. 04. 2026 12.04
Ukinit njim in staršem vso socialno podporo.
Odgovori
+8
8 0
Peni Stojanović
13. 04. 2026 12.02
se pravi kot da se ni zgodilo nic...ol, objavljamo razpis za novega hisnika, odlicno delovno okolje....
Odgovori
+7
8 1
Ud lete.
13. 04. 2026 11.58
Če bi slučajno na tleh bil kamen ali kos železa s katerim bi se hišnik v strahu za svoje življenje branil pred "junaško ekipo" dvajset srboritežev in pri tem enemu od teh razbil prazno lobanjo, kako bi se končalo na slovenskem sodišču? Jaz vem.
Odgovori
+5
6 1
300 let do specialista
13. 04. 2026 11.56
Gošpooooooood
Odgovori
+2
3 1
veneti
13. 04. 2026 11.41
Potrebno je treba še novih 100 tisoč južnjakov, romom je pa treba še 3 naselja zgraditi. Levaki
Odgovori
+3
6 3
mptour
13. 04. 2026 11.41
Permisivna vzgoja. Mamini sončki.
Odgovori
+5
8 3
Smuuki
13. 04. 2026 11.35
Očitno smo prišli tako daleč da bodo morali biti tudi že hišniki oboroženi. Zdaj mulci lahko vzamejo stvari v svoje roke? Ups. Smo zavozili z našim vzgojnim programom? Nekaj hudo narobe je v našem šolstvu. Vse kaže da levičarski pogled na to daje zelo slabe rezultate. Tikanje, vikanje bo treba uvesti nazaj. Vrniti nazaj hiearhijo. Učitelj učenec ravnatelj z jasno definiranimi pristojnostmi, dolžnosti, pravicami. Anarhijo moramo pozabiti se iz tega naučiti in zgraditi čvrsto hiearhijo. Brez tega bodo samo zapisniki na policiji vsak dan bolj številčni. Kdo bo tu storil prvi korak?
Odgovori
+4
8 4
mptour
13. 04. 2026 11.43
Po tvoje je to posledica zadnjih štirih let, prej je bilo pa vse OK. če smo že pri tem, 40 let ni bilo teh težav, dokler so bili levi. Težave so se pričele, ko so prišli desni. Pa nisem podpornik levih, še manj pa skrajno desnih.
Odgovori
+7
8 1
Ud lete.
13. 04. 2026 12.04
Poskusi za zabavo in kratek čas blokirati obvoznico
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Luka Dončić po dolgih mesecih znova objel hčerki
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
Če sanjate pokojno mamo ali očeta, vaše srce kliče po tem
To pesem je Alya zapela na svojem prvem nastopu
To pesem je Alya zapela na svojem prvem nastopu
Kako preprečiti izpad besa sredi trgovine
Kako preprečiti izpad besa sredi trgovine
zadovoljna
Portal
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi osredotočeni na delo
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi osredotočeni na delo
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
V mini topu pokazala izklesano postavo
V mini topu pokazala izklesano postavo
vizita
Portal
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
cekin
Portal
Regres 2026: zakaj tolikšne razlike?
Zakaj so ti slovenski izdelki nenadoma povsod? Razkrivamo jih 12
Zakaj so ti slovenski izdelki nenadoma povsod? Razkrivamo jih 12
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
moskisvet
Portal
Skrivnost otoka Flannan: Trije moški izginili brez sledu
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno posebno presenečenje
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
Nepričakovan prihod dveh hčerk spremenil potek prenove
okusno
Portal
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kmetija
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641