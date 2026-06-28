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Črna kronika

Pretepi, grožnje, spori in par, ki je razgrete strasti potešil kar pred hotelom

Koper, 28. 06. 2026 15.03 pred 1 uro 3 min branja 19

Avtor:
K.H.
Policijske luči

Policisti Policijske uprave Koper so imeli v petek in soboto polne roke dela zaradi pregretih glav in razgretih strasti. Na območju slovenske Istre so posredovali v več primerih nasilja, sporov in kršitev javnega reda, ki jim je pogosto botroval alkohol.

Že v petek popoldne so policisti prejeli klic, ker je na Ulici 15. maja v Kopru izbruhnil pretep med dvema moškima. Po posredovanju na kraju so ugotovili, da je pred tem 26-letni moški odvzel prednost neznanemu vozniku motornega kolesa. Ta mu je nato sledil do gostinskega lokala, kjer je pristopil do njega in ga udaril. Moška sta si nato izmenjala več udarcev, neznani voznik pa je nato kraj zapustil in se odpeljal neznano kam. Po izsleditvi kršitelja bo zoper oba udeleženca uveden hitri postopek o prekršku.

Napeto je bilo tudi v Izoli, kjer je v petek okoli 15. ure v gostinskem lokalu izbruhnil spor, ki se je stopnjeval v fizični obračun. 44-letnik je namreč pristopil do mize, za katero je sedel 54-letni moški, in slednjega začel žaliti. Ta je vstal in ga odrinil, nato pa so med njima zapele pesti. Ob prihodu policistov sta bila oba že pomirjena. Zaradi sodelovanja v pretepu so policisti obema izdali plačilna naloga.

Le uro in pol pozneje so policisti posredovali pred večstanovanjsko stavbo v Kopru, kjer se je odvijal medsoseski spor. Policisti so ugotovili, da se je 56-letna ženska razburila nad svojim sosedom in ga udarila v predel trebuha. Zoper njo so uvedli prekrškovni postopek.

Zaradi medsosedskega spora so malo pred 18. uro posredovali tudi v enem izmed naselij v okolici Postojne. Policisti so med posredovanjem ugotovili, da je 76-letna ženska verbalno žalila svojega soseda. Tudi proti njej so uvedli prekrškovni postopek.

Ob 23.54 pa so policisti zaradi pretepa med dvema mlajšima moškima posredovali v gostinskem lokalu v Portorožu. Sprla sta se 22-letni državljan Avstrije in 16-letni državljan Rusije. Slednji je med prepirom avstrijskega državljana s pestjo udaril v glavo in ga lahko telesno poškodoval. Policisti bodo 16-letnika kazensko ovadili.

Razgrete strasti potešila kar pred hotelom

V soboto ponoči pa se je pred hotelom v Piranu zgodil incident. Okoli 2.35 so policisti prijeli prijavo, da moški in ženska z neprimernim vedenjem motita red in mir. Pred hotelom sta namreč 49-letni moški in 38-letna ženska spolno občevala. Na to, da njuno ravnanje moti mimoidoče in goste hotela, ju je opozoril hotelski uslužbenec. Par je uslužbenca začel žaliti, moški pa ga je prijel za vrat in mu grozil. Policisti so obema izdali plačilna naloga.

Najresnejši dogodek pa se je zgodil v soboto zvečer v okolici Kopra. Vidno opit 46-letnik je v gostinskem lokalu je v lokalu dalj časa užival alkoholne pijače. Ko ga je osebje povzalo k plačilu računa, pa je najprej udaril natakarico, nato pa še moškega, ki ga je opozoril na plačilo. Pri tem je moškega lažje telesno poškodoval. Kršitelju so policisti izdali plačilni nalog, zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe pa bodo proti njemu podali tudi kazensko ovadbo. Policisti so zaradi strežbe alkohola vinjeni osebi zoper natakarico uvedli prekrškovni postopek, so še dodali v PU Koper. 

Le kakšno uro pozneje, okoli 22. ure, pa so policisti posredovali v gostinskem lokalu v okolici Kopra, kjer je moški grozil lastniku in gostom. Ugotovili so, da je 34-letni moški v opitem stanju zahteval alkoholno pijačo, a ga natakarica ni želela postreči. Moški je nato začel žaliti lastnika in goste lokala ter enemu izmed njih zagrozil, da ga bo razrezal, pri čemer je mahal z manjšim rezilom. Policisti bodo proti moškemu uvedli prekrškovni postopek, zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje po 135. členu Kazenskega zakonika pa bodo podali tudi kazensko ovadbo.

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KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
konc
28. 06. 2026 16.09
Take bi morali peljati en dober krog v marici, kot v starih časih, pa ne bi bila potrebna nobena položnica, sankcija. Tudi raznih povratnikov bi bilo bistveno, bistveno manj, ker bi si dobro zapomnili "šolo".
Odgovori
0 0
devlon
28. 06. 2026 16.01
živel alkohol in tako povelicevana kultura pitja.. glavno, da drzava sluzi od zasvojencev
Odgovori
+2
2 0
Dunce
28. 06. 2026 15.59
Proti Nm z okolico ste Primorci s tujimi gosti vred amaterji, naši vas z lahkoto presežejo.
Odgovori
+2
2 0
Modremisli
28. 06. 2026 15.50
seksnoa tes ne paše pod črno kroniko, pa da gre to kdo prijavit policiji namest da b uživali ob pogledu😉
Odgovori
+5
7 2
Antena
28. 06. 2026 15.47
Dokler bodo prekrski po 10 € bo tega vse več.
Odgovori
+6
8 2
Trikrat cepljen
28. 06. 2026 15.44
Naredite tako, kot na Gorenjskem.P Postaja Radovljica pokriva ponoči Bohinj in Bled. Od takrat ni nobenih problemov več. Se pravi, naj obalo pokriva ponoči dežurna postaja Postojna in ne bo več nič zabeleženega. Tako se statistično problemi zmanjšajo.
Odgovori
+6
7 1
IskraLJ
28. 06. 2026 15.37
Albatrosi
Odgovori
+5
6 1
Pig Brother
28. 06. 2026 15.36
Prekršek? to je v avstriji 5 jurjev kazni pa ovadba...
Odgovori
+9
10 1
Fourty Six
28. 06. 2026 15.36
Povejte, kdo so tisti, ki počnejo to, imena in priimke prosim.
Odgovori
+6
8 2
Marlen
28. 06. 2026 15.33
Evo, začelo se je. Potem pa, ko jim bo kakšen domačin dal vzgojno lekcijo, ker jih imamo vsi že čez glavo, bo sledil članek o tem, kako so bili uboge žrtve nestrpnosti. Sprašujem se, zakaj določeni kontinentalci sploh hodijo na morje, ko pa so glede kulturnega obnašanja očitno samo za v jamo. Naj raje ostanejo v luknji, iz katere so prišli.
Odgovori
+11
11 0
U1666800897289
28. 06. 2026 15.31
Sodoma in gomora. Grozljivo.
Odgovori
+4
5 1
zelen
28. 06. 2026 15.29
16.letnik ni bil rus ampak ukrajinc
Odgovori
+13
14 1
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