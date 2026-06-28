Pretepi, grožnje, spori in par, ki je razgrete strasti potešil kar pred hotelom

Že v petek popoldne so policisti prejeli klic, ker je na Ulici 15. maja v Kopru izbruhnil pretep med dvema moškima. Po posredovanju na kraju so ugotovili, da je pred tem 26-letni moški odvzel prednost neznanemu vozniku motornega kolesa. Ta mu je nato sledil do gostinskega lokala, kjer je pristopil do njega in ga udaril. Moška sta si nato izmenjala več udarcev, neznani voznik pa je nato kraj zapustil in se odpeljal neznano kam. Po izsleditvi kršitelja bo zoper oba udeleženca uveden hitri postopek o prekršku.

Napeto je bilo tudi v Izoli, kjer je v petek okoli 15. ure v gostinskem lokalu izbruhnil spor, ki se je stopnjeval v fizični obračun. 44-letnik je namreč pristopil do mize, za katero je sedel 54-letni moški, in slednjega začel žaliti. Ta je vstal in ga odrinil, nato pa so med njima zapele pesti. Ob prihodu policistov sta bila oba že pomirjena. Zaradi sodelovanja v pretepu so policisti obema izdali plačilna naloga.

Le uro in pol pozneje so policisti posredovali pred večstanovanjsko stavbo v Kopru, kjer se je odvijal medsoseski spor. Policisti so ugotovili, da se je 56-letna ženska razburila nad svojim sosedom in ga udarila v predel trebuha. Zoper njo so uvedli prekrškovni postopek.

Zaradi medsosedskega spora so malo pred 18. uro posredovali tudi v enem izmed naselij v okolici Postojne. Policisti so med posredovanjem ugotovili, da je 76-letna ženska verbalno žalila svojega soseda. Tudi proti njej so uvedli prekrškovni postopek.

Ob 23.54 pa so policisti zaradi pretepa med dvema mlajšima moškima posredovali v gostinskem lokalu v Portorožu. Sprla sta se 22-letni državljan Avstrije in 16-letni državljan Rusije. Slednji je med prepirom avstrijskega državljana s pestjo udaril v glavo in ga lahko telesno poškodoval. Policisti bodo 16-letnika kazensko ovadili.