Pretiravanje na avtocesti: 213 km/h in 1590 evrov globe

Policisti Postaje prometne policije Ljubljana so v preteklih dneh opravljali kontrolo hitrosti s sledilno napravo Provida. Na odseku Log–Vrhnika, kjer je omejitev hitrosti 130 km/h, so "ujeli" kršitelja, ki je vozil s kar 213 km/h. Zaradi več kršitev so mu izdali plačilni nalog v skupnem znesku 1590 evrov, dobil pa je tudi devet kazenskih točk, je sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic.



Večje so hitrosti, hujše so posledice

"Z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje razmeram na cesti bi lahko obvarovali marsikatero življenje, saj stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo," je ob tem opozoril Tomaževic. Dodal je, da so višje povprečne hitrosti značilne predvsem za obdobja lepega vremena, ko so vozne lastnosti dobre. "Vozniki lahko zaradi dobre vidljivosti, suhih cest in drugih ugodnih dejavnikov dobijo lažen občutek varnosti in pogosto tudi precenijo svoje sposobnosti, zato vozijo hitreje in agresivneje. Obenem je v lepem in toplem vremenu, tj. spomladi in poleti, promet gostejši, poleg voznikov osebnih in tovornih vozil pa je na cestah tudi veliko pešcev, kolesarjev, voznikov motornih koles in koles z motorjem in kmetijske mehanizacije, kar dodatno negativno vpliva prometno varnost," je spomnil.