Družinska tragedija v Nemčiji: pretreseni sosedi so se v solzah poklonili žrtvam

Medtem so znani že delni rezultati obdukcije. "Imamo dokaze o zadušitvi. Na žalost to ne pove ničesar o natančnem poteku dogodkov," je dejal državni tožilec Heribert Kaune-Gebhardt . Obstajajo tudi dokazi o sedaciji, ki jo lahko povzročijo pomirjevala. "To ne izključuje tablet ali pa strupa," je še dodal. Za dodatne podrobnosti bo treba počakati še na toksikološko poročilo.

Sosedi in prijatelji družine se sprašujejo, kaj je mamo otrok vodilo v tako grozljivo dejanje. "Grozno je. Živim nekaj hiš stran. Ne moremo kar normalno živeti naprej. Komaj spim. Poznala sem žensko in njene otroke," je povedala starejša gospa za Bild .

Sosedi in prijatelji družine pred blokom prižigajo sveče in nosijo rože.

Ženska naj bi dobro leto živela ločeno od 28-letnega očeta štirih otrok. Z njim ni imela dobrega odnosa, saj sta imela pogosto težave, potrebne so bile tudi policijske intervencije, poročaBild. Družino so socialne službe sicer poznale že pred kaznivim dejanjem."Družina je dobila potrebno podporo mesta Solingen. Ponudili smo jim različne vrste pomoči,"so povedali iz socialnih služb in dodali, da nikoli niso ugotovili nepravilnosti ali potencialnega tveganja za otroke.

V družinskem stanovanju so v četrtek popoldne odkrili trupla osemletnika, šestletnika, triletnice, dvoletnice in deklice, stare komaj eno leto. Kot so sporočili preiskovalci, so trupla našli v otroških posteljah. "Posode za zajtrk so bile še vedno na mizi," je povedal Marcel Maierhofer, vodja oddelka za umore.

Po tem, ko je ubila otroke, je življenje poskušala vzeti tudi sebi. Vrgla se je pod vlak, nato pa hudo poškodovana pristala na bolnišničnem zdravljenju. Zoper njo je izdanih pet nalogov za prijetje zaradi umora.

Šestega otroka poslala k babici

V četrtek naj bi mama najstarejšega sina, starega enajst let, v šolo predčasno prišla iskat pod pretvezo smrti v družini. Nato ga je odpeljala v Düsseldorf in ga posedla na vlak k babici v Mönchengladbach. Preostalih pet otrok je bilo takrat že mrtvih, poroča RTL.de.

Deček, ki je preživel, je zaenkrat policistom opisal le, kaj se je zgodilo v šoli. Preiskovalci dečka namreč še niso mogli zaslišati. Trenutno je pri babici, ki je o dogodku obvestila policijo."Ne moremo izključiti, da je bil enajstletni Marcel živ, ker je bil v času zločina v šoli,"je dejal Maierhofer. V četrtek je za nemški RTL spregovoril dečkov enajstletni prijatelj. Po njegovih besedah ​​mu je deček poslal sporočilo z besedami: "Želel sem ti povedati, da me ne boš več videl, ker so vsi moji bratje in sestre mrtvi."