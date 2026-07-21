Pretvarjali so se, da so mlajša ženska, nato grozili in kradli

Mariborski policisti so prejšnji teden odvzeli prostost trem državljanom Bosne in Hercegovine, starim 19, 20 in 21 let, zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve šestih kaznivih dejanj, in sicer dveh kaznivih dejanj ropa, dveh kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, kaznivega dejanja nasilništva ter poskusa kaznivega dejanja izsiljevanja. Enega izmed osumljenih so policisti predhodno že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj, so sporočili s PU Maribor.

Ugotovili so, da so osumljenci prek spletne aplikacije ustvarili lažni uporabniški profil, kjer so komunicirali s tremi oškodovanci pod pretvezo, da gre za mlajšo žensko. Z njimi so se v juliju dogovorili za srečanje na območju Maribora, kjer so do njih pristopili osumljenci. Od oškodovancev so zahtevali, da v svojem imenu sklenejo naročniška razmerja za mobilne telefone višjega cenovnega razreda, pri tem so jim tudi grozili, jim odtujili vrednejše predmete ter jim s fizičnim nasiljem povzročili lahke telesne poškodbe.