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Črna kronika

Pretvarjali so se, da so mlajša ženska, nato grozili in kradli

Maribor , 21. 07. 2026 07.57 pred 1 uro 2 min branja 26

Avtor:
A.K.
Policija

Mariborski policisti so zaključili preiskavo zoper tri mlajše državljane BiH, ki so osumljeni serije kaznivih dejanj, vključno z ropi, nasilništvom in izsiljevanjem.

Mariborski policisti so prejšnji teden odvzeli prostost trem državljanom Bosne in Hercegovine, starim 19, 20 in 21 let, zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve šestih kaznivih dejanj, in sicer dveh kaznivih dejanj ropa, dveh kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, kaznivega dejanja nasilništva ter poskusa kaznivega dejanja izsiljevanja. Enega izmed osumljenih so policisti predhodno že obravnavali zaradi istovrstnih kaznivih dejanj, so sporočili s PU Maribor.

Ugotovili so, da so osumljenci prek spletne aplikacije ustvarili lažni uporabniški profil, kjer so komunicirali s tremi oškodovanci pod pretvezo, da gre za mlajšo žensko. Z njimi so se v juliju dogovorili za srečanje na območju Maribora, kjer so do njih pristopili osumljenci. Od oškodovancev so zahtevali, da v svojem imenu sklenejo naročniška razmerja za mobilne telefone višjega cenovnega razreda, pri tem so jim tudi grozili, jim odtujili vrednejše predmete ter jim s fizičnim nasiljem povzročili lahke telesne poškodbe.

Policist
Policist
FOTO: Bobo

Pri osumljencih so bile opravljene hišne preiskave, med katerimi so bili zaseženi predmeti, pomembni za nadaljnji kazenski postopek. Po zaključku predkazenskega postopka so bili vsi trije osumljenci zaradi utemeljenega suma storitve navedenih kaznivih dejanj s kazensko ovadbo privedeni k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru. Ta je zoper vse tri najprej odredil sodno pridržanje, naslednji dan pa zoper dva osumljenca odredil pripor.

Maribor policija rop izsiljevanje kriminal

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KOMENTARJI26

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Levi so barabe
21. 07. 2026 09.11
In takšni osebki so ponavadi proti migrantom tretjih držav, sebe imajo pa za nam enakim, češ saj smo bili vsi juga. NE. Zame ste navadni migranti kot vsi ostali. In ravno balkanci so največji problem ker tukaj ustvarjajo geto
Odgovori
+4
5 1
Planetmiru
21. 07. 2026 09.07
Ali mi ne poznamo kazni, kot je npr. izgon iz države ???
Odgovori
+12
12 0
proofreader
21. 07. 2026 09.10
Poznamo, samo nazadnje so tožilci narobe sestavili obtožnico in do izgona ni prišlo.
Odgovori
+4
4 0
simurgh
21. 07. 2026 09.05
Evo, spet! Spet tuji državljani, ki delajo pizd***** po Sloveniji. Odkar je nova vlada, se je to povečalo. Razlog? Prosto prehodne meje?
Odgovori
-2
5 7
golobove drobtinice
21. 07. 2026 09.09
Kaj, če je razlog v tem, da se je pod prejšnjo vlado prikrivala kulturna obogatitev priseljencev? Sicer za te tri ne piše, da so prišli nezakonito preko meje. Mogoče so samo na obisku in opravljajo počitniško delo pri nas.
Odgovori
-1
3 4
proofreader
21. 07. 2026 09.11
Schengen.
Odgovori
+1
1 0
lakala28
21. 07. 2026 09.15
Ja, nova vlada se je izjemno uspešno spopadla z varnostjo. Vsak teden umor, ropov mrgoli, nasilništva in droge pa tudi. Statistično krepko več, kot pred marcem 20026. Slučajno ali pa je nekdo stopil v prevelike čevlje?
Odgovori
+0
1 1
M1111
21. 07. 2026 09.04
Sojenje, kazen in nato izgon iz države za vsaj 10 ali več let. To delajo na Hrvaškem in tako bi morali delati tudi mi, ne pa da eno osebo takoj spustijo na prostost.
Odgovori
+7
8 1
lakala28
21. 07. 2026 09.16
Dokler se bo vlada ukvarjala zgolj z bonitetami za bogataše in žide, bomo še morali dolgo čakati, da se bo kaj takšnega sprejelo v goljufovem parlamentu.
Odgovori
0 0
mpslo3004
21. 07. 2026 09.01
kaj si nor...bolj vas skrbi ka so bli bosanci kak pa , da so se pretvarjali da gre za mlasjo zensko? mene zanima zdaj za koliko mlajso?
Odgovori
+4
4 0
proofreader
21. 07. 2026 08.55
Lahko bi se javljali preko videokonference iz tujine, zakaj so jih aretirali?
Odgovori
+0
2 2
Obalakebala
21. 07. 2026 08.54
Frajerji se morejo predstavljati kot ženske da pridejo do denarja. Potem pa se po lokalih važijo kakšni tipi so. Bogi
Odgovori
+8
9 1
stoinena
21. 07. 2026 08.49
to je ko uvoziš državljane, katerih države razpadajo in potem začne razpadati še tvoja država.
Odgovori
+15
15 0
4BIDEN
21. 07. 2026 08.40
Naj dodam še da ao osumljenci točno vedeli koga je treba izsiljevati, motiv ostaja sigma
Odgovori
+7
7 0
Con-vid 1984
21. 07. 2026 08.37
Bo tale režimski skretal sproduciral kakšen članek o chat control?
Odgovori
+4
5 1
300 let do specialista
21. 07. 2026 08.31
Tanja je zaskrbljena.
Odgovori
+14
15 1
4BIDEN
21. 07. 2026 08.40
Odpiramo novo bolnico
Odgovori
+0
1 1
Joe70
21. 07. 2026 08.19
Izgnati in prepoved vstopa. Hrvati so tako naredili s Srbkinjo ki je ukradla par ležalnikov.
Odgovori
+31
31 0
progresivnidaveknastanovanja
21. 07. 2026 08.26
narobe, potem niso bili kaznovani. Najprej bo vsak opravil vsaj 10 let težkega fizičnega dela za nastanitev in prehrano v zaporu ali pa se jih da v najem Ukrajini za prve bojne vrste.
Odgovori
+19
19 0
Ana Konda
21. 07. 2026 08.19
Slovenija ni več varna dežela.
Odgovori
+25
25 0
IskraLJ
21. 07. 2026 08.14
Spet BiH
Odgovori
+29
29 0
windskiper
21. 07. 2026 08.13
po 15 let zapora, za primer drugim
Odgovori
+23
24 1
IskraLJ
21. 07. 2026 08.16
Kar naj gredo v zapor v svoje države. Jaz jih futral ne bom.
Odgovori
+35
36 1
NeNebinarni
21. 07. 2026 08.13
Ne razumem, kaj sploh počnejo tu. Očitno službe nimajo, v šolo se ne splača jih pošiljat in ni nobenega razloga, da so tukaj. Prava številka takih je verjetno izjemno visoka.
Odgovori
+34
34 0
Slovenec81
21. 07. 2026 08.08
Doživljenjski izgon iz Slovenije in eu
Odgovori
+40
40 0
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