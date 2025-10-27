Svetli način
Črna kronika

Prevara v imenu družbe Halcom: podjetje v Kopru oškodovano za 92.000 evrov

Ljubljana, 27. 10. 2025 08.55 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
10

V petek je Policija sporočila, da je v zadnjih dneh prejela okrog deset prijav lažnih elektronskih sporočil v imenu družbe Halcom, ki so pravne osebe oškodovale za več kot milijon evrov. Tak primer so obravnavali tudi na območju Policijske uprave Koper, kjer je bila gospodarska družba oškodovana za 92.000 evrov.

Spletni goljufi izkoriščajo informacijo o novi zakonodaji na področju SEPA plačil in so pripravili elektronska sporočila z lažno vsebino o nujni posodobitvi aplikacije, ki jih pošiljajo na elektronske naslove pravnih oseb, pri tem pa se lažno predstavijo tudi v imenu družbe Halcom. 

Preberi še Nova prevara: napadi na uporabnike e-bančnih storitev, škoda že več kot milijon

Iz PU Koper so sporočili, da so storilci – podobno kot v ostalih primerih – najprej po elektronski pošti gospodarski družbi poslali lažno sporočilo v imenu podporne službe, v katerem so prejemnike pozvali, da "nujno" namestijo najnovejšo različico programa spletnega bančništva, sicer bodo lahko imeli težave pri uporabi le-tega. Ko prejemnik klikne ne priloženo povezavo, se mu odpre spletna stran storilcev, ki je identična pristni strani službe razvijalca aplikacije za spletno bančništvo. Na spletni strani je zahtevan vnos elektronskega naslova in telefonske številke. Po vnosu podatkov se izpiše obvestilo, da jih bo kontaktiral delavec iz podporne službe.

V nadaljevanju prejemnik elektronskega sporočila dejansko prejme klic storilca, ki se izdaja za tehnično službo in želi namestiti aplikacijo za oddaljen dostop (Anydesk ...). Po namestitvi aplikacije za oddaljeni dostop se storilec poveže na računalnik oškodovanca in želi, da oškodovanec vstavi kartico s certifikatom ter se prijavi v spletno banko. Na ta način storilec pridobi dostop do spletne banke in v nadaljevanju izprazni račun. Z aplikacijo za oddaljeni dostop lahko pred tem še onemogoči prikaz na zaslonu oškodovanca (prikaže le črn zaslon), zato oškodovanec ne vidi izvrševanja transakcij.

Bodite pozorni pri sprejemu elektronske pošte, opozarjajo policisti.

Primer prevare
Primer prevare FOTO: Policija

Družba Halcom je že opozorila, da s temi napadi ni povezana. Uradna spletna stran družbe Halcom d.d. je: https://www.halcom.com/sl/. Drugih domen, kot so npr. Halcom-finance.com, Halcom-finservis.com ali Halcom-podpora.com, ni registriral Halcom in so bile registrirane z očitnim namenom izvajanja goljufij.

Ob morebitnem oškodovanju zberite vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke) in se za prijavo čimprej obrnite na najbližjo policijsko enoto ter svojo banko.

spletne prevare lažna elektronska sporočila družba halcom spletni goljufi
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
black12345
27. 10. 2025 09.31
Folk je butast nimaš kaj.. karkoli drugega, ki ne poznam pride na moj mail, gre direkt pod vsiljeno pošto in blokado. Banke tega ne pošiljajo, kar se pa tiče mobilnih aplikacij pa vse preko trgovine play app store
ODGOVORI
0 0
4BIDEN
27. 10. 2025 09.26
+0
to dela sova in telekom slovenije
ODGOVORI
1 1
4BIDEN
27. 10. 2025 09.27
+0
kle ni nobenga dvoma, najverjetneje gra za prevzem pdjetja
ODGOVORI
1 1
4BIDEN
27. 10. 2025 09.29
+1
s tem posledično uničijo nekomu družino
ODGOVORI
1 0
proofreader
27. 10. 2025 09.22
+3
Zdaj je sploh fino ko gre v 10 sekundah denar naprej.
ODGOVORI
3 0
Razmisljajoc
27. 10. 2025 09.19
+2
In butalci razmisljajo o brezgotovinskem poslovanju oziroma popolni ukinitvi placil z gotovino , tudi za kavico nekje v povprecju 2 EUR >>>>>>>>>>>>>
ODGOVORI
3 1
4BIDEN
27. 10. 2025 09.28
+1
če delaš transkacije manše od 0,06 te blokirajo..
ODGOVORI
1 0
Pajo_36
27. 10. 2025 09.12
-2
Pri nas smo opozorili nepismene v financah, večinoma SDSovke, k se ukvarjajo izključno s svojimi sončki in vnučki, ter rešujejo svet tam do 12:00 in to je to, ter trobezljajo kater fajmošter je v keri fari...Takelim mejlom verjamejo itak...Kolk jih je že bilo...eno takole fore smo komaj preprečili, ker one so tolk pametne, de te s.... prime !
ODGOVORI
1 3
Buci in Bobo
27. 10. 2025 09.18
+3
Jih opazuješ, tako na skrivaj? Ne srkaš kavice z njimi?
ODGOVORI
3 0
Pajo_36
27. 10. 2025 09.25
-2
Komaj čakam poslušat non stop o sončkih in fajmoštrih,, seveda ja, se jih izogibam na 100 km..
ODGOVORI
0 2
