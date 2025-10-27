Prevara v imenu družbe Halcom: podjetje v Kopru oškodovano za 92.000 evrov

Spletni goljufi izkoriščajo informacijo o novi zakonodaji na področju SEPA plačil in so pripravili elektronska sporočila z lažno vsebino o nujni posodobitvi aplikacije, ki jih pošiljajo na elektronske naslove pravnih oseb, pri tem pa se lažno predstavijo tudi v imenu družbe Halcom.

Iz PU Koper so sporočili, da so storilci – podobno kot v ostalih primerih – najprej po elektronski pošti gospodarski družbi poslali lažno sporočilo v imenu podporne službe, v katerem so prejemnike pozvali, da "nujno" namestijo najnovejšo različico programa spletnega bančništva, sicer bodo lahko imeli težave pri uporabi le-tega. Ko prejemnik klikne ne priloženo povezavo, se mu odpre spletna stran storilcev, ki je identična pristni strani službe razvijalca aplikacije za spletno bančništvo. Na spletni strani je zahtevan vnos elektronskega naslova in telefonske številke. Po vnosu podatkov se izpiše obvestilo, da jih bo kontaktiral delavec iz podporne službe.

V nadaljevanju prejemnik elektronskega sporočila dejansko prejme klic storilca, ki se izdaja za tehnično službo in želi namestiti aplikacijo za oddaljen dostop (Anydesk ...). Po namestitvi aplikacije za oddaljeni dostop se storilec poveže na računalnik oškodovanca in želi, da oškodovanec vstavi kartico s certifikatom ter se prijavi v spletno banko. Na ta način storilec pridobi dostop do spletne banke in v nadaljevanju izprazni račun. Z aplikacijo za oddaljeni dostop lahko pred tem še onemogoči prikaz na zaslonu oškodovanca (prikaže le črn zaslon), zato oškodovanec ne vidi izvrševanja transakcij.

Bodite pozorni pri sprejemu elektronske pošte, opozarjajo policisti.