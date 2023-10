Prevažal 40 bikov, trčil v ograjo in se prevrnil

Po prvih ugotovitvah je 41-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v obcestno ograjo in izgubil oblast nad vozilom s priklopnikom, ki ga je začelo zanašati. Priklopnik, v katerem je bilo 40 bikov, težkih od 200 do 250 kilogramov, se je prevrnil na desni bok.

Voznik ni vozil pod vplivom alkohola, so pa policisti ugotovili, da ni upošteval predpisanega počitka. Zoper delodajalca so zato uvedli postopek. Vozniku so napisali plačilni nalog zaradi neprilagojene hitrosti.

Nekaj živine je v nesreči poginilo oziroma se poškodovalo. Zanjo so poskrbeli predstavniki Uprave za varnost hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bil promet oviran več ur, so sporočili s PU Novo mesto.