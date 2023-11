Prevažal Turke, pobegnil Policiji, kasneje ukradel nahrbtnik in mesnine

Mariborski policisti so na kraju prijeli osem državljanov Turčije, ki so v Slovenijo prišli nezakonito. Vseh osem je zaprosilo za mednarodno zaščito. Voznika takrat niso prijeli, saj je pobegnil s kraja in ga kljub iskanju niso uspeli izslediti.

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so policisti 16. novembra okoli 7. ure na cesti od Zabič proti Ilirski Bistrici ustavljali osebni avtomobil, ki ni ustavil na znake Policije. Nekaj časa so vozili za njim, zatem pa so vozilo izsledili na cesti od Topolca proti Podstenju na travniku.

Nekaj dni kasneje, 20. novembra, pa so Policijo obvestili, da se je v Ilirski Bistrici zgodila kraja nahrbtnika, v katerega so naložili salame in druge suho-mesne artikle. Osumljeni so kljub posredovanju osebja zapustili kraj in se z vozilom renault laguna madžarskih registrskih tablic odpeljali proti Ribnici.

Policisti so vozilo izsledili pri izvozu Razdrto ter 38-letnemu državljanu Gruzije, ki je imel pri sebi nahrbtnik z ukradenimi artikli, odredili pridržanje. Kot so sporočili s PU Maribor, sta bila v vozilu še dva potnika, državljan Gruzije in državljan Ukrajine.

Kriminalisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je državljan Gruzije tudi pobegli voznik, ki je prevažal državljane Turčije. S kazensko ovadbo so ga v torek privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.