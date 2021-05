Prevelika hitrost vzrok za vsako šesto prometno nesrečo na Gorenjskem

Gorenjski prometni policisti so ta konec tedna obravnavali 28 prekoračitev hitrosti vožnje. V 26 primerih so vozniki hitrost prekoračili na avtocesti, v dveh pa v naselju. Najvišja izmerjena hitrost na avtocesti je bila 191 km/h, na cesti v naselju pa 74 km/h. Pretekli teden so sicer na slovenskih cestah v štirih prometnih nesrečah umrle štiri osebe.

icon-expand (slika je simbolična) FOTO: PU Ljubljana V obeh primerih, ki jih omenjajo gorenjski policisti, gre za občutno prekoračitev, ki predstavlja večje tveganje za prometne nesreče, kar izkazuje tudi letošnja statistika, saj se je ravno zaradi hitrosti na Gorenjskem zgodilo 79 od 482 prometnih nesreč oziroma vsaka šesta nesreča. Več nesreč se je zgodilo samo še zaradi nepravilne strani oziroma smeri vožnje (85), kar pa je dejavnik, ki je tudi tesno povezan s hitrostjo. Policisti zato pozivajo k prilagojeni hitrosti vožnje in vožnjo znotraj omejitev hitrosti ter k zmanjševanju tveganj za nesreče in ogrožanja. Na Gorenjskem so policisti letos obravnavali 482 prometnih nesreč. Štiri osebe (lani 3) so umrle, 18 udeležencev je bilo huje, še 117 pa lažje poškodovanih, so sporočili s PU Kranj. Pretekli teden so sicer na slovenskih cestah v štirih prometnih nesrečah umrle štiri osebe. V letošnjem letu je na slovenskih cestah umrlo 37 oseb, lani v enakem obdobju 31. icon-expand