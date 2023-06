Preverili 1,6 milijona ljudi in jih 212 aretirali, odkrili 1426 potencialnih žrtev

Akcijo so izpeljali v enem tednu, potekala je med 8. in 15. majem, v središču preiskav pa je bila trgovina z ljudmi. Preiskovali so siljenje v nudenje spolnih uslug, beračenje in kriminal, tudi otrok. Vključenih je bilo 44 držav, 25 držav članic EU in 19 držav nečlanic. Globalno operacijo je vodila Avstrija, asistirala je Romunija. Vključene so bile različne službe, od policije in obmejnih varnostnih organov do centrov za socialno delo.

Želeli so prekiniti dejavnosti kriminalnih združb, ki so ciljale na izkoriščanje žrtev iz Južne Amerike, Azije, Afrike, Zahodnega Balkana in Ukrajine.

Aretirali so 212 ljudi in identificirali 1426 potencialnih žrtev, izsledki preiskav pa so pomagali odpreti 244 novih primerov. Pod drobnogled so vzeli 8644 letalskih poletov, aktivno so nadzorovali 3984 mejnih prehodov. V tem času je okoli 130.000 pripadnikov vključenih enot preverilo 1,6 milijona ljudi, 25.400 lokacij, 153.000 vozil in 72.850 dokumentov.