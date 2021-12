Policija opozarja: Previdno pri nakupovanju izdelkov prek Facebooka

Na isto goljufijo opozarjajo tudi na spletni strani Varni na internetu , kjer so opisali, kako poteka prevara: po oddaji malega oglasa vas kmalu po SMS-sporočilu ali aplikaciji Viber oz. WhatsApp kontaktira potencialni kupec, pri čemer uporablja telefonsko številko iz tujine, profil v aplikaciji za sporočanje pa je lažen. Osebo zanima, ali je vaš oglas še vedno ažuren, nato pa se zelo hitro odloči za nakup. Prodajalcu pošlje povezavo do spletne strani, kjer naj bi z vpisom podatkov o kreditni kartici na kartico prejel plačilo za izdelek.

Povezava v sporočilu vodi na lažno spletno stran, ki uporablja grafično podobo Pošte Slovenije. Lažna spletna stran je prirejena za vsako žrtev posebej in vsebuje podatke o prodajalcu in izdelku, v nekaterih primerih pa tudi sliko iz malega oglasa. Napadalci na portalu celo nudijo klepet kot podporo uporabnikom. Žrtev tako dobi lažen občutek legitimnosti spletnega mesta. Pod krinko nakazila kupnine je potrebno vpisati podatke o kreditni kartici in potrditveno kodo iz SMS-sporočila. S temi podatki lahko napadalci ukradejo sredstva z računa žrtve v znesku do limita na računu.