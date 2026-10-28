Motorist prevozil rdečo, bežal pred policijo in povzročil nesrečo

Včeraj, nekaj po 18. uri, se je na Cesti Andreja Bitenca v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik motornega kolesa in voznik kombiniranega vozila, so sporočili s PU Ljubljana.

Po do sedaj znanih podatkih je policist med opravljanjem kontrole terena opazil mlajšega voznika motornega kolesa, ki je v križišču prevozil rdečo luč na semaforju. Policist je zapeljal za njim in ga z uporabo modrih luči začel ustavljati, vendar voznik znakov za ustavljanje ni upošteval in je nadaljeval vožnjo. Policist ga je nato izgubil iz vidnega polja in je prenehal z aktivnim zasledovanjem.