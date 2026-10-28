Motorist prevozil rdečo, bežal pred policijo in povzročil nesrečo

Včeraj, nekaj po 18. uri, se je na Cesti Andreja Bitenca v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik motornega kolesa in voznik kombiniranega vozila, so sporočili s PU Ljubljana.
Po do sedaj znanih podatkih je policist med opravljanjem kontrole terena opazil mlajšega voznika motornega kolesa, ki je v križišču prevozil rdečo luč na semaforju. Policist je zapeljal za njim in ga z uporabo modrih luči začel ustavljati, vendar voznik znakov za ustavljanje ni upošteval in je nadaljeval vožnjo. Policist ga je nato izgubil iz vidnega polja in je prenehal z aktivnim zasledovanjem.
Voznik motornega kolesa je v nadaljevanju med prehitevanjem kombiniranega vozila, katerega voznik je zavijal, trčil vanj. Med policijskim vozilom in motornim kolesom ni prišlo do stika. V prometni nesreči se je voznik motornega kolesa lažje telesno poškodoval. Policisti so ugotovili tudi, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja in da motorno kolo ni registrirano. Vozilo so mu zasegli, zoper njega pa bodo na pristojno okrajno sodišče podali obdolžilni predlog.
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