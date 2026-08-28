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Črna kronika

Prevozila rdečo luč in trčila v kolesarja. Njegovo življenje je ogroženo

Ljubljana, 28. 08. 2026 14.03 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Reševalno vozilo

Okoli 13. ure se je na Dunajski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil huje poškodovan kolesar. Po prvih informacijah je voznica prevozila rdečo luč in trčila v moškega, ki je po kolesarski stezi prečkal cesto. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana.

S Policijske uprave Ljubljana so nam sporočili, da je nesrečo na Dunajski cesti v Ljubljani, ki se je zgodila okoli 13. ure, po do sedaj zbranih obvestilih povzročila voznica osebnega vozila. Ta namreč ni upoštevala znaka rdeče luči in je trčila v kolesarja, ki je po kolesarski stezi prečkal cesto z njene desne strani.

Pri tem se je kolesar huje telesno poškodoval, z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Njegovo življenje je ogroženo.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

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