Prevozila rdečo luč in trčila v kolesarja. Njegovo življenje je ogroženo

S Policijske uprave Ljubljana so nam sporočili, da je nesrečo na Dunajski cesti v Ljubljani, ki se je zgodila okoli 13. ure, po do sedaj zbranih obvestilih povzročila voznica osebnega vozila. Ta namreč ni upoštevala znaka rdeče luči in je trčila v kolesarja, ki je po kolesarski stezi prečkal cesto z njene desne strani.

Pri tem se je kolesar huje telesno poškodoval, z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Njegovo življenje je ogroženo.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.