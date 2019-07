Prevrnil porscheja na streho in izginil

Kot so nam sporočili iz ZGRS Sežana, so gasilci četrte izmene ob prihodu ugotovili, da na kraju nesreče ni ne voznika ne morebitnih sopotnikov. Pregledali so širšo okolico nesreče, a iskanje ni obrodilo sadov. Nato so s pomočjo dvigala vozilo postavili na kolesa, odklopili akumulator, ter nudili razsvetljavo in pomoč delavcem avtovleke.